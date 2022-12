Andreea Bălan, confesiuni despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei: „Am fugit de acasă la 18 ani”

Andreea Bălan este tot timpul cu zâmbetul pe buze și are o atitudine pozitivă, în ciuda situațiilor dramatice prin care a trecut de-a lungul timpului. Dincolo de problemele de sănătate cu care s-a confruntat, artista a trecut și printr-un divorț cu scandal, iar mai apoi viața ei amoroasă a fost în centrul atenției.

Cântăreața în vârstă de 38 de ani a fost invitată în cadrul podcastului „Aproximativ – Discuții cu Gojira' și a vorbit deschis despre un episod dramatic din viața ei. Andreea Bălan a discutat despre momentul când, la 18 ani, a decis să fugă de acasă, dezamăgită de modul în care tatăl ei îi administra cariera dar și banii pe care i strânsese în anii în care a făcut parte din trupa Andre, alături de Andreea Antonescu.

„S-a ocupat tata până la 18 ani, apoi am fugit de acasă și am început să mă ocup singură. Nu mai îmi plăcea cum se ocupa tata de mine. Aflasem că banii din Andre se cheltuiseră, nu mai era nimic. Mie mi se părea o nedreptate și am vrut să îmi iau cariera în mâini, ca să mă ocup singură și să pot să-mi gestionez singură banii”, a povestit Andreea Bălan în cadrul podcastului.