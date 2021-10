Alyssa Milano, arestată în Washington

Alyssa Milano a protestat marți împotriva îngrădirii dreptului la vot, îndemnând Senatul american și administrația Biden să protejeze acest stâlp al democrației.

Actrița de 48 de ani li s-a alăturat pe 19 octombrie cetățenilor care s-au strâns în fața Casei Albe pentru a cere adoptarea cât mai rapidă a mult amânatului Freedom to Vote Act, dar a fost reținută de poliție.

Vedeta a apelat la social media pentru a-și exprima indignarea. „Tocmai am fost arestată pentru că am cerut Administrației Biden și Senatului să își folosească mandatul pentru a proteja dreptul la vot”, a scris Alyssa pe Twitter. „Alăturați-vă mie și @peoplefor și spuneți Senatului și Casei Albe că drepturile de vot nu ar trebui să depindă de unde locuiești. #DontMuteOurVote [.]”

În ultimii ani, Milano s-a implicat tot mai intens în domeniul activismului, declarând chiar pentru revista People că este activistă de la 15 ani și că se gândește serios la o carieră politică.

Recent, la fel ca Jennifer Lawrence, ea și-a exprimat public indignarea privind proiectul de lege din Texas care limitează masiv dreptul la avort. „Cea mai recentă interdicție a avortului din Texas, #SB8, conferă politicienilor, vecinilor și chiar străinilor dreptul de a-i da în judecată pe cei care fac sau doar le ajută pe paciente să facă avort după 6 săptămâni”, a scris vedeta pe Twitter. „Este timpul să luptăm pentru sănătatea și drepturile noastre reproductive!”

Potrivit ONG-ului People for the American Way, care a organizat protestul, alți 23 de participanți au fost reținuți marți, cel mai probabil pentru ocuparea spațiului public. „Legea The Freedom to Vote trebuie să fie adoptată acum dacă vrem să protejăm dreptul la vot în următoarele alegeri pentru noi toți: pentru alegătorii de orice culoare, pentru femei, pentru alegătorii tineri și cei mai în vârstă, pentru alegătorii cu dizabilități și persoanele din toate mediile”, a declarat Ben Jealous, președintele ONG-ului, înainte de protest.

Citește și:

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro