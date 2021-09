Alina Eremia a fost diagnosticată cu COVID-19. Cum se simte artista

Alina Eremia a fost diagnosticată cu COVID-19. În urmă cu aproape o săptămână, artista le spunea fanilor că se confruntă cu câteva probleme de sănătate, mai exact cu o bronșită, și că este nevoită să facă repaus vocal.

Anunțul că Alina Eremia a fost diagnosticată cu COVID-19 a apărut inițial în presă, însă acum confirmarea a venit din partea artistei. Ea a spus că este adevărat faptul că a contractat virusul și a făcut primele declarații cu privire la starea ei de sănătate, mărturisind că are o formă ușoară. „Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de 2 săptămâni, așa că pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră!”, a fost mesajul transmis de Alina Eremia pe contul ei de Instagram.

În urmă cu câteva zile, Alina Eremia le povestea urmăritorilor de pe Instagram că a fost diagnosticată cu bronșită. „Eu nu l-am luat niciodată în brațe pe „nu mai pot.” Pentru mine nu prea există noțiunea de „nu mai pot.” Asta până când devine o condiționare fizică. Am căpătat o bronșită de toată frumusețea”, le-a transmis Alina Eremia fanilor ei prin intermediul unui mesaj postat pe InstaStory.

„Ultima perioadă și-a spus cuvântul (au fost și sunt multe proiecte în care sunt angrenată și de care sunt super mândră), iar aseară a fost efectiv o mare provocare să cânt, incomodată de o tuse seacă și o răgușeală. Dar pe scenă nu contează, dai tot. Asta am făcut aseară. Azi, deși am vrut, nu s-a putut. Vocea mea a capitulat, dar mă fac bine repede”, povestea artista la vremea respectivă.

Foto: Instagram

