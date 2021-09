Cum se simte acum Monica Anghel, infectată cu coronavirus. Dezvăluirile făcute de Marcel Pavel

Monica Anghel a anunțat pe contul său de Facebook că are Covid-19, și că a contractat virusul cu toate că este vaccinată cu ambele doze. Artista în vârstă de 50 de ani a scris: „Sunt vaccinată cu ambele doze și cu toate acestea tot am făcut covid …….. aveți grijă de voi 🙏❤😔”. Mii de fani i-au transmis urări de însănătoșire grabnică, dar dată fiind natura sensibilă a subiectului, anunțul său a stârnit și o dezbatere aprigă între cei care susțin vaccinul și cei care îl refuză.

Monica Anghel mai fusese suspectă de infectare cu SARS-COV-2 și cu un an în urmă, în vară, atunci când fusese contact direct, pe platoul de filmare al emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, cu Marcel Pavel, care fusese confirmat ca infectat.

Marcel Pavel a făcut dezvăluiri într-un interviu despre starea colegei lui de scenă, precizând că aceasta este bine și că trece printr-o formă ușoară a virusului, însă nu cunoaște alte detalii.

„Ce ştiu despre Monica este şi ce ştiţi voi. Alaltăieri am vorbit cu ea şi mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuşi e vaccinată şi s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă uşoară. Ţine legătura cu medicul ei cu siguranţă şi urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc”, a spus Marcel Pavel într-un interviu.

Cântărețul a vorbit și despre perioada în care el a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, subliniind că oamenii îl acuzau că minte și că a primit o sumă de bani pentru a spune că este infectat. ,”Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile.”, a mai declarat Marcel Pavel.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro