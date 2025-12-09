Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au sărbătorit pe fiul lor, Andrei. Ce dorință specială a avut pentru ziua lui de naștere: „Nu a mai vrut…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan i-au organizat o petrecere fiului lor, Andrei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adela Popescu l-a sărbătorit pe fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au sărbătorit în avans pe fiul lor mijlociu, Andrei, care împlinește vârsta de șapte ani pe data de 9 decembrie. 

Adela Popescu și Radu Vâlcan, petrecere pentru fiul lor, Andrei

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au ocupat îndeaproape ca petrecerea pentru băiețelul lor să fie una de vis și să îi respecte toate dorințele. Actrița a dezvăluit că anul acesta, fiul ei, Andrei, nu a mai vrut să aibă la aniversarea lui un tort cu personaje, ci și-a dorit unul cu propriile sale desene. 

„Anul acesta, Andrei nu a mai vrut tort cu personaje. Nu știu de ce. Așa că am comandat unul după desenul lui. Acesta. Superb și delicios”, a povestit Adela Popescu.

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro.

Adela Popescu a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă'. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu.

Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media

Adela Popescu a vorbit recent despre alegerea făcută de ea și Radu Vâlcan de a fi rezervați cu aparițiile celor trei copii ai lor pe social media.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a spus Adela Popescu pentru viva.ro.

Citește și:
Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: „Profit de faptul că încă vrea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Lily-Rose Depp și partenera ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi
People
Lily-Rose Depp și partenera ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu fiul lor. Cum a contribuit Tiago
People
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu fiul lor. Cum a contribuit Tiago
Flavia Mihășan, sfaturi pentru bărbații care vor să aibă un Crăciun liniștit alături de partenerele lor: "Un lucru care rămâne peste timp și despre care să vorbească..."
People
Flavia Mihășan, sfaturi pentru bărbații care vor să aibă un Crăciun liniștit alături de partenerele lor: "Un lucru care rămâne peste timp și despre care să vorbească..."
Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț. De ce nu ia în considerare mutarea din România: "Chiar dacă aș vrea..."
People
Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț. De ce nu ia în considerare mutarea din România: "Chiar dacă aș vrea..."
Ilona Brezoianu, despre experiența maternității. Cum se simte la câteva săptămâni de când a născut: "Am cearcăne până la genunchi"
People
Ilona Brezoianu, despre experiența maternității. Cum se simte la câteva săptămâni de când a născut: "Am cearcăne până la genunchi"
Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: "Profit de faptul că încă vrea..."
People
Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: "Profit de faptul că încă vrea..."
Libertatea
Imagini din apartamentul Ilenei Badiu, după ce l-a renovat complet: „Așa arată transformarea mea”
Imagini din apartamentul Ilenei Badiu, după ce l-a renovat complet: „Așa arată transformarea mea”
Decorațiunea imensă pe care Dorian Popa o va pune pe casă, înainte de Crăciun. A fost adusă pe platformă. Artistul vrea să iasă din tipare
Decorațiunea imensă pe care Dorian Popa o va pune pe casă, înainte de Crăciun. A fost adusă pe platformă. Artistul vrea să iasă din tipare
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Mai multe din people
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
People

Smiley a împărtășit o fotografie de familie emoționantă din fața bradului de Crăciun.

+ Mai multe
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
People

La aproape cinci decenii de la ultimul mariaj, Cher ar putea ajunge din nou în fața altarului.

+ Mai multe
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
People

Giulia Anghelescu și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț referitor la carieră.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC