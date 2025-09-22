Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre provocările rolului de părinți. Cum se descurcă cei doi: „E o improvizație continuă”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan dezvăluie cum se descurcă cu băieții lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan au acordat recent un interviu, în care au povestit despre rolul de părinți a trei băieți.

„Când ai trei copii, nu mai există „manual de utilizare.” Fiecare e diferit, fiecare are ritmul și nevoile lui. Sunt seri în care ne uităm unul la altul epuizați și râdem din nimic, doar ca să nu o luăm razna. Parentingul nu e o rețetă, e o improvizație continuă, cu pauze rare și iubiri infinite”, a spus Adela Popescu pentru VIVA!

Radu Vâlcan a dezvăluit că sunt situații când el și Adela Popescu se simt depășiți, dar ce este cel mai important e că sunt împreună și se susțin reciproc.

„Cel mai important a fost să acceptăm că nu putem fi perfecți. Și că e OK să greșim. Când ne-am dat voie să fim vulnerabili și în rolul de părinți, s-au mai domolit și frustrările. Da, uneori ne simțim depășiți, dar niciodată singuri. Asta face toată diferența.”

Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre momentele de gelozie dintre cei trei copii

Adela Popescu a recunoscut că între cei trei băieți ai ei mai există uneori situații în care sunt geloși unl pe celălalt.

Asta e una dintre cele mai mari provocări. Fiecare vrea „acum” și „numai pentru el.” Așa că încercăm să creăm momente dedicate pentru fiecare – fie că e o poveste spusă doar unuia, o plimbare cu bicicleta sau cinci minute în care ne prefacem că lumea s-a oprit doar pentru el. Nu ne iese mereu, și asta mă frământă permanent.

Radu Vâlcan a completat cu faptul că el și soția lui își cresc băieții într-un mod echilibrat, astfel încât să nu resimtă diferențe între ei.

E greu să fii 100% echitabil, dar cred că ce-i ajută pe ei cel mai mult e să simtă că sunt văzuți. Când vezi un copil că se liniștește, doar pentru că l-ai privit în ochi și i-ai spus „te înțeleg”, îți dai seama cât de puțin are nevoie, de fapt, ca să se simtă important. Iar între ei… e un echilibru fragil, dar pe care îl învață pas cu pas.

Adela Popescu, despre viața de familie

Adela Popescu a vorbit acum ceva vreme despre dinamica din familia ei. În vreme ce vedeta se consideră o persoană care nu intră în panică repede în fața situațiilor neașteptate, soțul ei, Radu Vâlcan, e cel mult mai protector.

„În niciun caz. Dintre noi doi, categoric Radu este mult mai posesiv, protector. Eu sunt destul de relaxată, în general. Am încredere și că noi nu putem controla lucrurile și cumva, îi înmânezi Divinității și spui: „Doamne, ai tu grijă de ei că eu nu am cum'. Spre exemplu, pleacă un copil în tabără și nu ai ce să faci. Sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla, așa că las pe mâna lui Dumnezeu. Normal, tu clădești tot ce poți, îi hrănești sănătos, îi culci devreme, îi porti în scaunele cu centură, dar sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla”, a spus Adela Popescu pentru cancan.ro.

De asemenea, Adela Popescu a mai vorbit despre principiile pe care le insuflă celor trei băieți ai ei.

„Eu cred foarte tare că trebuie să le alimentăm de când sunt mici, cu bunătatea te naști, dar raportarea la oameni trebuie să o explici. Cred că ceea ce faci, ți se întoarce. Atât lucrurile bune, cât și cele rele. Până la urmă poruncile din Biblie sunt unele după care trebuie să ne ghidăm cu totul, sunt lucruri de moralitate. Vreau să fie cinstiți. Și aș vrea să nu aibă gândirea aceea tenebroasă. Sunt oameni care construiesc o problemă în mintea lor, chiar dacă nu există. Ne uităm la aceeași situație, unora li se pare ceva îngrozitor, alții spun e ok, o rezolvăm. Mi-ar plăcea să fie așa, să pună capul pe pernă și să reușească seara să adoarmă liniștiți.”

