Adela Popescu, replică ironică la adresa lui Radu Vâlcan, după Insula Iubirii: „Vă dați seama cât de nasol poate să fie?”

Miercuri, 3 septembrie 2025, finala „Insula Iubirii” a adus în prim-plan nu doar emoțiile și tensiunile concurenților, ci și momente amuzante care s-au petrecut în culisele evenimentului special organizat la București. Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului, a fost ținta unei tachinări pline de umor din partea soției sale, Adela Popescu, care nu a ratat ocazia să glumească pe seama provocărilor din Thailanda.

Adela Popescu, ironică după finala Insula Iubirii

Cuplul Radu Vâlcan & Adela Popescu este cunoscut în showbiz-ul românesc pentru stabilitatea relației și pentru echilibrul dintre viața profesională și cea de familie. Totuși, perioadele de filmare îl țin pe prezentator departe de casă, ceea ce îi oferă actriței un prilej excelent de a-i face haz:

„Săracul, vă dați seama cât de nasol poate să fie?! Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor, îți spun că eu chiar te compătimesc, să știi și cred că și voi, nu? Este îngrozitor de greu…”, a spus Adela, amuzând întreaga sală.

Ulterior, a venit și răspundul lui Radu Vâlcan:

„Norocul meu este că vine destul de devreme la mine”.

Dialogul lor a stârnit hohote de râs și aplauze din partea celor prezenți, confirmând chimia și buna dispoziție care caracterizează relația lor, dar și cât de bine reușesc să combine umorul cu iubirea și complicitatea în viața de zi cu zi.

Cum poți participa la Insula Iubirii

Este evident că în ultimii ani, emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant. Producătorii se așteaptă ca, după ediția din acest an, numărul acestora să crească.

Cei care vor să se înscrie trebuie să o facă pe site-ul de casting al emisiunii:

„Ispite irezistibile și cupluri puternice.

Intens, real și revelator.

Te provoacă și îți arată adevărul.

Insula Iubirii este paradisul celui mai dur test al fidelitatii!

Tentație versus relație.

Inscrie-te la casting!”, este mesajul care îi întâmplină pe cei care accesează site-ul.

La pasul doi, concurenții și ispitele trebuie să completeze mai multe rubrici cu datele lor personale: nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, e-mail, telefon mobil, adresă, stare civilă, ocupație, profilul de pe Facebook/Instagram, câteva fotografii și rolul pentru care doresc să vină în emisiune: ispită sau cuplu.

Ulterior, trebuie să răspundă la câteva întrebări: dacă au mai participat la alte emisiuni, să se descrie în 5 cuvinte (calități și defecte), care sunt pasiunile lor și să descrie partenerul ideal pentru ei. Pasul 4 constă în încărcarea unui videoclip de prezentare, iar apoi se transmite aplicația, urmând a fi contactați – sau nu – de echipa de producție.

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri!”, a povestit el pentru Libertatea.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro