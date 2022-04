Adela Popescu, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat familia ei: ”A fost ceva destul de ciudat”

Adela Popescu le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut parte de momente dificile. Vedeta a povestit că atât ea, cât și familia ei s-au confruntat cu probleme de sănătate, însă acum se simt mult mai bine. Potrivit declarațiilor sale, problemele au încep să apară prima dată la cel de-al treilea copil, Adrian.

Prezentatoarea TV este cunoscută pentru firea deschisă și îi ține mereu la curent pe fani cu noutățile din viața ei. Din păcate, aceasta a povestit un episod dificil prin care a trecut familia ei. Adela Popescu a spus că toți membrii familiei au avut enterocolită, însă grijile cele mai mari au fost pentru Adrian, în vârstă de 8 luni.

„A fost o perioadă destul de dificilă în sensul că am avut toți enterocolită. A început cel mic, bebelușul, și ne-am speriat, pentru că a fost prima oară când se întâmpla. La bebeluși este risc destul de mare de deshidratare, iar el a vomitat într-o noapte foarte mult. M-am super speriat. Dar a fost bine, l-a ținut o singură zi. I-am dat seruri de rehidratare, sân destul de mult. A venit și pediatra, desigur”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Ulterior, ceilalți copii pe care Adela Popescu îi are alături de Radu Vâlcan au început să se simtă rău. De asemenea, prezentatoarea TV spus că ea și soțul ei au prezentat simptome ușoare, precum mici dureri de stomac. Din fericire, vedeta i-a liniștit pe fani și a transmis că acum toată lumea se simte bine.

„Apoi a început Andrei, după Alexandru, eu și Radu am avut ieri doar niște mici dureri de stomac, atât. El a fost mai puternic. A fost ceva destul de ciudat. De regulă, eterocolita dă și febră, doar cel mic a avut, la un moment dat, o stare subfebrilă, până în 38 de grade, în rest nu. E bine că suntem ok. Am trecut cu bine”, a mai spus vedeta.