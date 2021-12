TOP 10 cele mai bogate actrițe de la Hollywood

Pe lângă succesul pe care nu îl poate ignora nimeni pe care l-au avut datorită rolurilor celebre și performanțelor spectaculoase în actorie, aceste actrițe ne-au arătat că pot gestiona foarte bine și afaceri, drept dovadă o mare considerabilă din averile lor provin din investiții făcute în domenii diverse, unele care nu au legătură cu această industrie. Iată care sunt cele mai bogate actrițe din întreaga lume în 2021.

Drew Barrymore

Actrița, producătoarea și regizoarea Drew Barrymore a debutat pe marele ecran atunci când era o copilă, iar talentul l-a moștenit din familie pentru că atât părinții ei, cât și bunicii au fost actori. Mulți își amintesc și astăzi de rolul ei iconic din filmul clasic SF E.T. the Extra-Terrestrial. În actorie a experimentat mai multe genuri și am putut să o vedem și alte producții reușite, precum EverAfter, Never Been Kissed și 50 First Dates. Pe lângă actorie, s-a implicat și în afaceri. A lansat compania Flower Beauty, ale cărei produse nu sunt testate pe animale. Averea ei este estimată la 178 de milioane de dolari.

Jessica Alba

Averea actriței Jessica Alba provine atât din munca ei de pe marile ecrane, cât și din afaceri. A cunoscut celebritatea la vârsta de 19 ani, fiind atunci actriță principală în serialul de televiziune Dark Angel. De atunci a continuat cu actoria și a jucat în Fantastic Four, Good Luck Chuck și nu numai. Dincolo de munca de la Hollywood, este și o femeie de afaceri de succes și este co-fondatoarea The Honest Company, care a fost evaluată la 1,4 miliarde de dolari. Jessica Alba deține 15-20% din companie. În 2015 s-a extins și a lansat și o linie de produse de machiaj, Honest Beauty. Averea ei este estimată la 484 milioane de dolari.

Jennifer Lawrence

În 2016, Jennifer Lawrence a fost desemnată cel mai bine plătită actriță de la Hollywood. De asemenea, în acel an, a ocupat primul lor pe lista realizată de Forbes a celor mai bine plătiți actori nominalizați la Oscar, filmele ei încasând peste 8 miliarde de dolari în întreaga lume. Astăzi, actrița se bucură de o avere de aproximativ 178 de milioane de dolari, grație performanțelor din Silver Linings Playbook, Hunger Games și American Hustle. În 2013, a fost pe lista revistei Time a celor mai influenți 100 de oameni din lume.

Julia Roberts

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că o regăsim și pe Julia Roberts în această listă. Cu o avere de peste 350 de milioane de dolari, actrița are o carieră legendară la Hollywood și a fost recompensată până acum cu o mulțime de premii din partea industriei, care i-a apreciat talentul. Printre performanțele ei notabile se numără cele din Pretty Woman, Notting Hill, Erin Brockovich ori Closer.

Angelina Jolie

Este una dintre cele mai cunoscute și bogate actrițe din lume, însă Angelina Jolie este și o activistă convinsă. Are o avere estimată la peste 170 de milioane de dolari și este recunoscută pentru rolurile din Mr. and Mrs. Smith, Girl, Interrupted, Changeling, Maleficent.

Mary-Kate și Ashley Olsen

Pe fostele actrițe Mary-Kate și Ashley Olsen le știm din Two of a Kind, So Little Time și Mary-Kate and Ashley in Action!. Cariera lor în actorie a început în sitcom-ul Full House. Cele două sunt discrete când vine vorba de apariții în public și nici nu vor să își afișeze viața pe rețelele de socializare. Au decis să se retragă din această industrie și să se dedice unei afaceri în modă și au lansat în urmă cu mai mulți ani brand-ul The Row. Au o avere de peste 700 de milioane de dolari.

Nicole Kidman

Actrița, producătoarea și filantroapa Nicole Kidman se află în mod constat pe lista celor mai bine plătite actrițe. Performanțele ei din Moulin Rouge!, Batman Forever, Rabbit Hole, Australia și Bombshell merită să le vezi oricând ai ocazia. De asemenea, nu sunt de ignorat nici contractele de imagine pe care le-a avut cu Chanel și Etihad Airways. Are o avere de peste 350 de milioane de dolari.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston nu ar mai avea nevoie de vreo descriere. Cunoscând faima odată cu rolul Rachel Green în serialul de succes Friends, actrița ar fi câștigat peste 1,4 milioane de dolari pe episod în ultimii trei ani de producție. Regizoarea și producătoarea și-a consolidat de atunci o carieră de invidiat, fiind una dintre actrițele de la Hollywood care au venituri fabuloase. Are o avere de peste 400 de milioane de dolari.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon a debutat la vârsta de 14 ani cu rolul din The Man in the Moon și s-a numărat printre actrițele consacrate de la sfârșitul anilor 1990. A jucat în pelicule considerate de succes, cum ar fi Cruel Intentions și Legally Blonde. Averea ei este estimată la 569 milioane de dolari, iar creșterea semnificativă s-a datorat vânzării companiei sale de producție, Hello Sunshine, pentru aproximativ 1 miliard de dolari.

Demi Moore

Ghost, Striptease și G.I. Jane sunt câteva dintre filmele în care a jucat și Demi Moore și care au făcut-o să fie cel mai bine plătită actriță din istoria filmului la mijlocul anilor 1990. A primit 17,8 milioane de dolari pentru a juca în Streaptease. Averea ei este de peste 280 de milioane de dolari.

