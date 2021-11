TOP 10 cei mai bogați actori în 2021

A venit momentul să aflăm topul celor mai bogați actori din lume din acest an. Cei mai mulți dintre ei au jucat în unele dintre filmele clasice de la Hollywood sau în seriale iconice, pe care le urmărim și în ziua de astăzi cu plăcere.

Keanu Reeves

Keavu Reeves a impresionat cu prestația sa din seria Matrix. O altă franciză care a rămas multă vreme în mintea fanilor este John Wick, în care a avut rolul principal. Actorul în vârstă de 57 de ani reușeste să facă publicul să se îndrăgostească de fiecare performanță a sa. Chiar dacă se află pe lista celor mai bogați actori din întreaga lume, celebritatea nu l-a schimbat și a preferat întotdeauna să își etaleze viața profesională și proiectele în care s-a implicat. Averea actorului este estimată la aproximativ 360 de milioane de dolari.

Tom Hanks

Fără îndoială, Tom Hanks este unul dintre actorii de referință de la Hollywood. De la Big, Saving Private Ryan și A Beautiful Day in the Neighborhood, a reușit de-a lungul anilor să interpreteze o mulțime de roluri și să primească laude din partea criticilor și publicului. Este recunoscut și astăzi după rolul din Forrest Gump, iar cu acea performanță a demonstrat că atât comedia, cât și drama sunt punctele sale forte. Are o avere de aproximativ 350 de milioane de dolari.

Mel Gibson

Actorul, regizorul, producătorul și scenaristul Mel Gibson a jucat în mai multe filme de acțiune. Unele dintre rolurile sale principale sunt Max Rockatansky din serialul Mad Max și Martin Riggs din seria Lethal Weapon. Averea lui în 2021 este de 425 milioane de dolari.

Adam Sandler

Adam Sandler este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie, iar fanii lui și-l amintesc din The Waterboy, Little Nicky și The Wedding Singer. A jucat în filme de la Hollywood care au încasat împreună peste 2 miliarde de dolari la box office. A arătat până acum că se pricepe și la muzică, însă este și un scenarist și producător de film foarte bun. Averea lui ajunge la 420 de milioane de dolari.

Robert De Niro

Robert De Niro este actor, regizor și producător de film și a jucat în pelicule clasice, precum The Godfather Part II, Taxi Driver și Raging Bull. Interpretările sale au fost recompensate cu o mulțime de premii din partea industriei, de la Oscar până la Golden Globes. Averea acestuia este estimată la 500 de milioane de dolari.

George Clooney

Pe lista celor mai bogați actori din întreaga lume se află și George Clooney. Este și scenarist, dar și regizor de film, iar de-a lungul anilor a cucerit industria de la Hollywood. Printre rolurile cu care este asociat se numără cele din Good Night, and Good Luck, Michael Clayton, Up in the Air și The Ides of March. George Clooney are o avere uimitoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Tom Cruise

Fără îndoială, Tom Cruise este apreciat și în zilele noastre pentru rolurile din Jerry Maguire și francizele Mission Impossible și Top Gun. Este unul dintre actorii recunoscuți pentru filmele de acțiune în care a jucat, precum și pentru faptul că își realizează cascadoriile spectaculoase de unul singur. Se pare că averea actorului ajunge la 600 de milioane de dolari.

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan se numără printre cei mai bogați actori din India. A cunoscut succesului la Bollywood în urmă cu mai mulți ani. Are o avere care ajunge la 690 de milioane de dolari. Obișnuiește să aibă o relație apropiată cu fanii și este cunoscut pentru faptul că se dedică muncii sale filantropice.

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld este stand-up comediant, scriitor, producător de televiziune și actor la Hollywood. Seinfeld, celebrul sitcom american creat de el împreună cu Larry David, a contribuit la averea fabuloasă pe care o are. Conform Celebrity Net Worth, Jerry Seinfeld câștiga 1 milion de dolari pentru fiecare episod. În prezent, are o avere de aproximativ 590 de milioane de dolari. Revista Forbes estimează că Jerry câștigă între 65 și 80 de milioane de dolari pe an din reluările serialului.

Tyler Perry

Tyler Perry ocupă primul loc în topul celor mai bogați actori din 2021. Este cunoscut pentru realizarea de filme cu buget redus, însă producțiile sale au înregistrat milioane de dolari la box office. Averea lui este de aproximativ 1 miliard de dolari. Este actor, regizor și producător și deține propriul său studio în Atlanta, Tyler Perry Studios.

