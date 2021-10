Apariția lui Tom Cruise la un meci de baseball a stârnit un val de controverse pe social media

Tom Cruise a participat zilele trecute la un meci de baseball dintre Los Angeles Dodgers şi San Francisco Giants. Actorul în vârstă de 59 de ani nu a mers singur, ci a fost însoțit în tribune de către Connor Cruise, fiul adoptat de el și Nicole Kidman în 1995.

Fanii lui Tom Cruise au fost încântați să îl vadă pe actor alături de fiul său, Connor, în vârstă de 26 de ani, care este discret când vine vorba de apariții publice.

Însă apariția lui Tom Cruise la acest meci de baseball a stârnit un val de controverse și dezbateri aprinse în rândul fanilor, iar asta pentru că actorul era de nerecunoscut.

Tom Cruise a luat prin surprindere pe toată lumea cu înfățișarea lui, iar mai mulți internauți au fost de părere că actorul ar fi apelat chiar la operații estetice. Comentariile din partea utilizatorilor de Twitter nu au întârziat să apară. „Ce și-a făcut Tom Cruise la față?”, „Tom Cruise, ce ai făcut cu fața ta superbă?!!!! Am fost atât de dezamăgită când te-am văzut în tribune la meciul cu Dodgers. Nu îți mai pune mizerii în faţă, te rog!!!” ,”Ce se întâmplă cu fața lui?? Are o reacție alergică??”, „Tom şi-a făcut ceva la faţă sau s-a îngrăşat. Dar este tot Tom al nostru”, „Ori s-a îngrășat, ori și-a umplut fața de fillere. Merg pe varianta fillerelor”, sunt câteva dintre mesajele transmise pe Twitter.

What has Tom Cruise done to his face. 🤨 pic.twitter.com/2ZspdscpdD — Ellis Belle (@EllisBelle1) October 11, 2021

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

@TomCruise What have you done to your gorgeous face?!!!! I was soooo disappointed when I saw you in the stands at the Dodgers game! STOP putting crap into your face please!!!! — Lisa Rodriguez (@Azmex46) October 11, 2021

„Nu-mi place deloc de Tom Cruise (DELOC), dar m-am săturat de aceste mesaje în care oamenii sunt criticați pentru fluctuațiile lor de greutate. Oamenii au voie să se îngrașe și să slăbească”, este un alt mesaj care a devenit viral pe Twitter.

listen i dont like tom cruise at all (AT ALL), but im seriously sick of twitter trashing people for their weight fluctuations. people are allowed to gain and lose weight, and its really nunya!!! stop being fatphobic! — little ragoo (@lil_reesa) October 11, 2021

Desigur, au fost și fani care au crezut că bărbatul din tribune nu este actorul pe care aceștia îl cunosc și îl admiră.

