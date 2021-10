Olivier Rousteing, designerul Balmain, victima unui accident îngrozitor: „Ascund asta de prea mult timp”

Olivier Rousteing, designerul Balmain, este omul responsabil pentru una dintre cele mai apreciate rochii ale anului, purtată de Zendaya, dar, aparent, el și-a desfășurat anul acesta munca în niște condiții teribile.

Celebrul creator de modă a împărtășit pe Instagram o fotografie șocantă de acum un an, în care are brațele și trunchiul bandajate, și vânătăi pe toată fața. El le-a dezvăluit celor mai bine de 7 milioane de followers că, de mai bine de un an, suferă în ascuns consecințele unui accident îngrozitor.

„Ascund asta de prea mult timp și este timpul să știți”, a scris francezul în vârstă de 36 de ani. „Exact acum un an, șemineul din interiorul casei mele a explodat. M-am trezit a doua zi dimineața în spitalul Saint Louis din Paris. Personalul dedicat din acel faimos spital, care se confrunta cu un număr incredibil de cazuri de COVID în același timp, a avut o grijă uimitoare de mine. Nu le pot mulțumi suficient.”

„Am făcut totul pentru a ascunde această poveste de cât mai mulți oameni posibil, și încerc să păstrez secretul cu echipele și prietenii mei de prea mult timp”, a continuat el. „Ca să fiu sincer, nu sunt foarte sigur de ce mi-a fost atât de rușine. Poate din această obsesie pentru perfecțiune pentru care este cunoscută moda și din propriile mele nesiguranțe… Pe măsură ce am început să-mi revin, am muncit zi și noapte ca să uit și să-mi creez colecțiile, făcând lumea să viseze cu colecțiile mele și în același timp ascunzând cicatricile cu măști, helănci, mâneci lungi și chiar multe inele pe toate degetele, la interviuri sau ședințe foto.”

„Și așa mi-am dat seama că puterea rețelelor sociale este că dezvălui doar ce vrei să arăți!”, a adăugat designerul. „Ne permite să creăm propria noastră narațiune, evitând ceea ce nu dorim să vedem sau să arătăm: aceasta este noua noastră lume.”

Rousteing, care e de 10 ani la Balmain, și-a încheiat mesajul asigurându-și fanii că acum e vindecat, fericit și sănătos, și declarându-se recunoscător pentru faptul că e în viață și pentru toți oamenii care au făcut posibilă recuperarea sa și continuarea misiunii sale creative.

Foto: Instagram

