Jennifer Lawrence, prima apariție pe covorul roșu de când a anunțat că e însărcinată

Burtica de însărcinată a lui Jennifer Lawrence a fost pentru prima dată la vedere pe pe covorul roșu weekendul trecut, cu ocazia premierei filmului Netflix Don’t Look Up.

Actrița de 31 de ani și Leonardo DiCaprio au participat la evenimentul de gală care a avut loc la Lincoln Center din New York. Lawrence a îmbrăcat cu această ocazie o rochie aurie, cu paiete, și cu umerii acoperiți de un voal semitransparent. Părul ei ondulat l-a purtat strâns la spate.

Jennifer Lawrence așteaptă primul ei copil cu galeristul Cooke Maroney, care nu a participat la premieră.

Surse apropiate actriței au dezvăluit pentru People că aceasta își dorea de mult timp să-și întemeieze o familie: „Iubește viața de femeie căsătorită și au o bază solidă pentru un copil. Este foarte fericită și așteaptă cu nerăbdare să devină mamă”.

Comedia sci-fi Don’t Look Up e scrisă și regizată de Adam McKay și este centrată pe doi astronomi, Dr. Randall Mindy (DiCaprio) și Kate Dibiasky (Lawrence), care trebuie să meargă într-un turneu mediatic uriaș pentru a avertiza omenirea despre apropierea unei comete care va distruge planeta. Prima problemă este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. La șase luni distanță de un impact catastrofal, atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare, înainte de a fi prea târziu, se dovedește a fi o misiune cvasiimposibilă. În filmul care are premiera internațională în ajunul Crăciunului mai apar Meryl Streep și Cate Blanchett, dar și Ariana Grande și Timothée Chalamet.

Despre acest film, Lawrence a declarat într-o conferință de presă: „Întreaga experiență media e despre cum digerăm informațiile. Ce a fost o nebunie în facerea acestui film despre schimbările climatice a fost că s-a întâmplat COVID. Mă gândeam că publicul va crede că am făcut filmul ca reacție la ce s-a întâmplat. Și chiar e despre cum procesăm informațiile. Dacă ești mințit, ești o țintă ușoară pentru radicalizare. Unii oameni nu vor să audă adevărul pentru că este terifiant. Evadarea în viața celebrităților și abaterea atenției sunt mai distractive, iar să distrugi alți oameni e preferabil decât să te privești pe tine însuți în timp ce te uiți la Tucker Carlson.”

Citește și:

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro