Starurile care s-au remarcat în 2021 și despre care toată lumea a vorbit

În 2021, vedetele de mai jos nu au stat pe loc și au oferit fanilor performanțe memorabile în filmele și serialele în care au jucat, iar toată lumea a avut câte ceva de spus despre ele. Au un viitor strălucit în actorie și nu degeaba sunt starurile remarcabile ale anului 2021, potrivit IMDB:

10. Lily James

Lily James și-a început cariera în actorie după ce a interpretat rolul principal în filmul Cinderella. Actrița a jucat în cunoscutul serial Downton Abbey, iar de-a lungul timpului a fost distribuită într-o mulțime de pelicule reușite, cum ar fi Mamma Mia: Here We Go Again!, Baby Driver, Yesterday, Pride and Prejudice and Zombies. Alte roluri care merită amintite sunt cele din Rebecca și The Pursuit of Love. Capacitatea de care a dat dovadă în carieră, de a face trecerea foarte ușor de la roluri în drame, comedii romantice și filme de acțiune i-au făcut pe foarte mulți să o considere una dintre cele mai promițătoare actrițe tinere de la Hollywood. Publicul abia așteaptă să o vadă în pelicula Pam and Tommy, în care va juca alături de Sebastian Stan, actorul de origine română.

9. Ben Barnes

Cei mai mulți îl știu pe Ben Barnes din The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, în care l-a interpretat pe Prințul Caspian. L-a mai jucat pe Dorian Grey, iar interpretarea lui a fost apreciată. În serialul Westworld l-a interpretat pe Logan, iar acest rol l-a adus în fața unui alt tip de public. Mai sunt demne de menționat și alte roluri foarte bune ale lui, precum Billy în The Punisher, Benjamin în Gold Digger și generalul Kirigan în Shadow and Bone, ultimul din urmă făcând destul de multe furori pentru că admiratorii lui au fost încântați să îl revadă într-o producție fantasy.

8. Jodie Comer

Actrița Jodie Comer și-a început cariera jucând într-o serie de producții britanice de televiziune și filme, printre acestea numărându-se My Mad Fat Diary, Doctor Foster, Remember Me, dar a apărut și într-un episod din Law & Order: UK. Însă rolul care i-a adus recunoaștere internațională este cel din Killing Eve. Fanii au mai admirat-o în Star Wars: The Rise of Skywalker, dar și în comedia Free Guy, iar în 2021 au văzut-o în drama istorică The Last Duel, în care a interpretat-o pe Marguerite de Carrouge.

7. Alexandra Daddario

Law & Order: Criminal Intent, Life on Mars și Nurse Jackie sunt câteva dintre producțiile în care Alexandra Daddaria a interpretat roluri secundare. Odată cu Percy Jackson & The Lightning Thief actrița a avut ocazia să atragă atenția pe marile ecrane. Nu este de ignorat nici performanța din adaptarea filmului Baywatch, din 2017. Un rol mai recent este cel din serialul HBO The White Lotus, care surprinde experiențele mai multor oameni bogați pe parcursul unei săptămâni, în timp ce se află în vacanță într-o stațiune idilică de pe plajă. Actrița o joacă pe Rachel Patton, fiind personajul preferat de fanii serialului.

6. Anya Taylor-Joy

După rolurile remarcabile din The Witch, Split, The Miniaturist, Peaky Blinders și Emma, Anya Taylor-Joy a avut parte de un succes fantastic datorită rolului din miniseria The Queen’s Gambit de pe Netflix. Serialul a fost considerat unul dintre cele mai bune din 2020, iar interpretarea ei i-a adus recunoaștere și apreciere la nivel internațional. În thriller-ul psihologic Last Night in Soho (2021) regizat de Edgar Wright o interpretează pe Sandie, ocazie prin care fanii îi pot admira farmecul și talentul.

5. Yvonne Strahovski

Yvonne Strahovski o joacă pe Serena Joy Waterford în serialul The Handmaid’s Tale și în ciuda faptului că personajul ei nu se numără printre preferatele fanilor, interpretarea se pare că a cucerit publicul. Actrița e cunoscută pentru rolurile din Dexter și The Predator, iar în filmul științifico-fantastic The Tomorrow War, din 2021, în care joacă alături de Chris Pratt, actrița a dovedit din nou versatilitatea cu care poate intra în pielea diferitelor personaje, indiferent că acestea sunt bune sau rele.

4. Ana de Armas

Ana de Armas nu a pierdut timpul și a cucerit rapid Hollywood-ul. Actrița și-a început cariera în Cuba înainte de rolul lui Joi din Blade Runner 2049. În 2019 a jucat-o pe Marta Cabrera în Knives Out. Însă pentru ea succesul a venit abia după No Time to Die, care s-a bucurat de o mulțime de laude. Rolul interpretat de ea a creat isterie în rândul fanilor care își doresc o continuare a peliculei care să se concentreze pe personajul ei.

3. Florence Pugh

Debutul actriței Florence Pugh a fost în 2014, în drama britanică The Falling, iar de atunci s-a făcut remarcată de industrie. 2019 a fost până acum cel mai bun an pentru ea deoarece atunci au apărut Midsommar și Little Women, iar publicul i-a remarcat performanțele. În Black Widow (2021) o joacă pe Yelena Belova și a reușit să stârnească admirația cu rolul ei.

2. Regé-Jean Page

Din această listă nu putea lipsi Regé-Jean Page. În 2021 actorul a cucerit pe toată lumea în Bridgerton, serial în care l-a jucat pe Ducele de Hastings. Din păcate pentru fani, el nu va apărea în al doilea sezon al serialul, însă cu siguranță îl vom mai vedea pe actor și în alte producții și va surprinde din nou.

1. Elizabeth Olsen

Despre Elizabeth Olsen s-a vorbit foarte mult în 2021, iar motivul are legătură cu succesul serialului WandaVision. De-a lungul anilor, fanii au plăcut-o pentru rolurile sale dramatice din Ingrid Goes West, Kill Your Darlings și Wind River. Actrița nu mai trăiește de multă vreme în umbra surorilor ei, Ashley și Mary-Kate Olsen, care au renunțat la actorie și s-au orientat către modă.

