Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, confesiuni despre cei doi copii pe care îi are cu acesta: "Încerc să-i feresc cât pot. Cel mic..."

George Simion și Nicușor Dan se vor confrunta pentru funcția de președinte al României în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor de duminică, 4 mai.

Nicușor Dan are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).

Într-un interviu acordat recent, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are cu acesta și despre faptul că amândoi s-au născut prematur.

Ea a mai dezvăluit că venirea pe lume a primului copil a schimbat mult relația cu partenerul ei.

Partenera Primarului Capitalei a vorbit și despre nașterea prematură a băiețelului și problemele din sarcină.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… (…) Nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil. (…) La el au fost și niște probleme gastrice. Până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut, cu regim alimentar strict, căci n-am vrut să renunț la alăptare, și am vrut să elimin orice factor care ar fi putut să îi provoace refluxul. Nu se știa dacă era ceva fiziologic sau o intoleranță alimentară. Mi s-a cerut să renunț să-l mai alăptez, dar am considerat că trebuie să-mi ascult instinctul și mi-am zis că, dacă este ceva ce ține de mine (așa cum face fiecare părinte), o voi face. Sunt oameni care țin regim toată viața, așa că și eu voi putea să țin un regim alimentar atât timp cât e nevoie pentru ca el să fie alăptat”, a mai dezvăluit partenera lui Nicușor Dan.