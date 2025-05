Ce le-a promis Nicușor Dan celor doi copii ai săi, dacă va ajunge Președintele României

George Simion și Nicușor Dan se vor confrunta pentru funcția de președinte al României în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor de duminică, 4 mai.

Nicușor Dan are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii, Aheea și Antim.

Conform CIAO, Nicușor Dan le-a făcut o promisiune celor doi copii ai săi. Aheea și Antim au avut o dorință în cazul în care tatăl lor devine președintele României. Micuții își doresc să locuiască în aceeași casă în care s-au născut și au crescut.

Din 2017, Nicușor Dan și familia lui locuiesc cu chirie într-o casă veche din Sectorul 5. Este vorba despre mansarda unei case ridicate în jurul anului 1910, într-un fost cartier muncitoresc, unde se află un apartament cu o cameră de zi și două dormitoare.

Invitat anul trecut în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Nicușor Dan a dezvăluit și cât plătește lunar pentru chiria apartamentului.

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a declarat el.

Mirabela Grădinaru este originară din Vaslui, dar s-a mutat în București pentru a studia la Facultatea de Geografie. În anul 2005, când era studentă, l-a cunoscut pe Nicușor Dan, într-un club, candidatul la prezidențiale având atunci 30 de ani.

Mirabela Grădinaru este manager într-o companie auto. În mai 2016, în timpul campaniei electorale pentru primăria Bucureștiului, Nicușor Dan și Mirabela au devenit părinții unei fetițe, numită Aheea. Ulterior, în 2022, ea a născut prematur un băiețel, la Spitalul Filantropia din București.

Alături de Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan a pus bazele Asociației Salvați Bucureștiul, iar apoi al partidului Uniunea Salvați Bucureștiul, transformat apoi în USR.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a vorbit despre turul al doilea, în care se va confrunta cu liderul AUR, George Simion.

„O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție proo-ccidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație susținută la sediul său de campanie.