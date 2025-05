Nicușor Dan, declarații după intrarea în turul 2 al alegerilor prezidențiale: „Societatea românească are resursele interne pentru a face alegerea corectă”

George Simion, candidat din partea partidului AUR la președinția României, a obținut un scor de 40,96% în primul tur al alegerilor prezidențiale care au avut loc duminică, 4 mai. Acesta este urmat de către Nicușor Dan, candidat independent și primar general al Bucureștiului, cu un scor de 20,99%. Astfel, ei sunt cei doi candidați care se vor confrunta și care vor apărea pe buletinele de vot în data de 18 mai, la turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Luni, 5 mai, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la sediul său de campanie, în cadrul căreia a vorbit despre votul exprimat de români în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

Am speranța puternică, pentru că societatea românească are resursele interne pentru a face alegerea corectă, înțeleaptă, la alegerile din 18 mai. România are niște repere în zona economică, culturală, a asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit. Aceștia sunt cei care să ducă societatea în direcția corectă. Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste două săptămâni pentru acei români care au dovedit că au reușit, pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie. Eu sunt foarte, foarte optimist că românii vor face alegerea corectă în 18 mai”, a precizat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.