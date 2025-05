George Simion recunoaște că oferirea de case la 35.000 de euro a fost doar o campanie: "A fost forma noastră de marketing, de promovare..."

George Simion, candidat din partea partidului AUR la președinția României, a obținut un scor de 40,96% în primul tur al alegerilor prezidențiale care au avut loc duminică, 4 mai. Acesta este urmat de către Nicușor Dan, candidat independent și primar general al Bucureștiului, cu un scor de 20,99%. Astfel, ei sunt cei doi candidați care se vor confrunta și care vor apărea pe buletinele de vot în data de 18 mai, la turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Anul trecut, mii de persoane au stat la cozi pentru a se înscrie pe listele AUR ce promiteau apartamentele la prețul de 35.000. de euro. Astfel, și-au oferit datele personale partidului condus de Simion, în speranța că vor avea acces la aceste locuințe promise și promovate constant pe rețelele de socializare și prin panouri publicitare.

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut, marți seara, în cadrul interviului acordat pentru Digi24 că promisiunea partidului de a oferi un milion de apartamente la 35.000 de euro pentru românii fără case a fost doar o strategie de promovare.

Conform promisiunilor AUR, era vorba despre construirea a până la un milion de apartamente la 35.000 de euro, ce urmau să fie finanțate prin credite cu dobândă zero pentru cumpărători.

Deși a recunoscut că a fost o strategie de campanie, George Simion susține că ideea poate fi pusă în practică.

George Simion și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și un personaj politic cu un discurs pro-rus, antisemit și poziții ultra-naționaliste și anti-europene, și-au făcut apariția împreună la Școala gimnazială nr. 1 din Mogoșoaia, acolo unde și-au exprimat opțiunea politică în ziua în care a avut loc primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Călin Georgescu a avut intenția de a candida și în anul 2025, după ce în noiembrie 2024 a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, însă i-a fost interzisă candidatura.

În cadrul unui interviu acordat publicației Financial Times, George Simion și-a exprimat intenția de a-l propune pe Călin Georgescu, ale cărui legături cu Rusia au fost arătate în mai multe anchete jurnalistice, într-o poziție de conducere, în cazul în care el va fi cel ales drept președintele României.

„Într-o democrație, lași poporul să decidă. Deci, ca președinte, pot schimba membrii Curții Constituționale, membrii serviciilor secrete, astfel încât să pot asigura alegeri corecte și pot fi un mediator pentru a găsi majoritatea în parlament. Acesta este modul în care ne putem gândi să-l avem ca prim-ministru”, a declarat George Simion într-un interviu pentru Financial Times.

În continuare, George Simion a comentat cum vede o posibilă susținere din partea celorlalte forțe politice principale pentru rivalul său, Nicușor Dan.

„Nu sunt prea îngrijorat de o astfel de alianţă (…) Aceasta este doar o fumigenă, o diversiune, nu sunt extremistul, huliganul, izolaţionistul care mă prezintă ei a fi”, a mai spus Simion pentru Financial Times.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a vorbit despre turul al doilea, în care se va confrunta cu liderul AUR, George Simion.

„O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție proo-ccidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație susținută la sediul său de campanie.