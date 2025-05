Tudor Giurgiu a călătorit în același avion cu George Simion. Ce a declarat regizorul despre liderul extremist AUR

Tudor Giurgiu, regizor, producător de film și președintele TIFF (Festivalul Internațional de Film Transilvania), a vorbit, în cadrul unei postări publicate pe Facebook, despre George Simion, liderul extremist al partidului AUR, care a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025. Cei doi s-au aflat în același avion pe ruta Cluj-București.

Pe contul său de Facebook, Tudor Giurgiu a făcut o postare în care a povestit că a călătorit în același avion cu George Simion, pe ruta Cluj-Napoca-București. Regizorul a împărtășit din impresiile pe care i le-a lăsat de la distanță liderul extremist AUR și a dezvăluit cum au reacționat pasagerii atunci când l-au văzut.

„Sunt cu Simion în avion. Dinspre Cluj nu cǎtre Viena, ci București. Stau pe rândul 8, na, alocare random. Dumnealui, nimic surprinzător, pe 1. Pentru cei aleși. Vorbește tare despre cât de mult îl ajută rețelele de socializare, îi place să se audǎ, e pe val. Ardelenii se uită la el deopotrivǎ cu jenă și reținere, ca la un obiect zburător neidentificat care a nimerit unde nu trebuie. Tare mi-e teamǎ că decența și rapelul perpetuu la argumentul „Europa” nu sunt instrumentele potrivite pentru a-l trimite unde îi e locul. El e pe locul 1A și sky is the limit.”

George Simion, liderul partidului AUR, a obținut un scor de 40,96% în primul tur al alegerilor prezidențiale care au avut loc duminică, 4 mai. Acesta este urmat de către Nicușor Dan, candidat independent și primar general al Bucureștiului, cu un scor de 20,99%. Astfel, ei sunt cei doi candidați care se vor confrunta în finala prezidențială și care vor apărea pe buletinele de vot în data de 18 mai, la turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Luni, 5 mai, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la sediul său de campanie, în cadrul căreia a vorbit despre votul exprimat de români în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

Am speranța puternică, pentru că societatea românească are resursele interne pentru a face alegerea corectă, înțeleaptă, la alegerile din 18 mai. România are niște repere în zona economică, culturală, a asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit. Aceștia sunt cei care să ducă societatea în direcția corectă. Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste două săptămâni pentru acei români care au dovedit că au reușit, pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie. Eu sunt foarte, foarte optimist că românii vor face alegerea corectă în 18 mai”, a precizat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.