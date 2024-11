Actrița Andreea Vasile, dezvăluiri inedite despre relația cu regizorul Tudor Giurgiu și cererea în căsătorie: „Inteligența lui, umorul, calmul”

În copilărie, Andreea Vasile visa să ajungă, printre altele, ca Nadia Comăneci, însă destinul i-a pregătit altceva. Aceasta a luat drumul actoriei, un domeniu în care nu îndrăznise să spere, dar în care astăzi se află în plină ascensiune.

Acum, o putem vedea pe Andreea în rolul din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1, iar recent a împărtășit cu sinceritate detalii atât despre cariera sa și relația cu partenerul ei, Tudor Giurgiu, cât și despre cel mai prețios rol al ei – acela de mamă. Actrița și regizorul au împreună un băiețel, pe nume Alexandru Mihai.

Întrebată cum s-au cunoscut cei doi, actrița a dezvăluit că erau pe platourile de filmare, împărtășind aceeași pasiune pentru cinematografie. De asemenea, Andreea Vasile a dezvăluit și ce admiră la partenerul ei.

Cât despre cererea în căsătorie, Andreea Vasile nu a fost pregătită conform unei regii, iar întrebarea a venit într-un context foarte natural.

După ce a devenit mamă, viața ei s-a schimbat considerabil, iar timpul petrecut cu fiul ei, Alexandru Mihai, este cel mai prețios. Ba mai mult, actrița a dezvăluit că a devenit chiar mai selectivă privind oamenii din jurul ei și modul în care își petrece timpul.

„Viața s-a schimbat în sensul că pentru prima dată am învățat să prioritizez, am învățat că timpul nostru e o unealtă și depinde doar de noi cum o folosim. Că timpul pe care-l petreci acum lângă copilul tău nu va mai arăta niciodată la fel. Și cred că am devenit și un pic mai selectivă, cu oamenii din jurul meu, cu acțiunile pe care le fac, cu tot ce ține de timpul meu.”, a mai spus ea.