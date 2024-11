Familia Lidiei Buble s-a mărit! Diana, sora artistei, a devenit mamă pentru prima dată: „Sunt cea mai fericită”

Lidia Buble are motive de fericire. Sora ei, Diana, a devenit mamă pentru prima dată. Cu ocazia asta, cântăreața a transmis un mesaj emoționant.

Pe Instagram, Lidia Buble a făcut anunțul conform căruia a devenit mătușă. Sora ei, Diana, a născut un băiețel. Cântăreața așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească pentru prima dată cu noul membru al familiei sale.

„A născut Dia, leșin. Am încă un nepoțel. Sunt cea mai fericită persoană din lume, sunt cea mai binecuvântată și cea mai bogată. Așa mă simt. Doamne, îți mulțumesc. Nu vreți să știți ce împlinire pot să simt. Nu există senzație mai frumoasă. De două nopți nu dorm. Am fost numai cu gândul la Dia”, a transmis Lidia Buble.

De asemenea, și Diana, sora Lidiei Buble, a scris un mesaj înduioșător după ce a devenit mamă pentru prima dată.

Lidia Buble face parte dintr-o familie numeroasă, având și foarte mulți nepoți. În cadrul unui interviu pentru Fresh by Unica, artista a împărtășit cum este atmosfera când toți membrii familiei se reunesc, ce legătură are cu cele patru surori și care au fost cele mai speciale cadouri pe care le-a primit și oferit.

„Întotdeauna, chiar dacă aveai un singur biscuite, trebuia să îl împarți cu toți ceilalți zece frați. Mami avea o vorbă, că dacă te puneai la masă nu îți permiteai nici măcar să te-ntorci să strănuți, pentru că în momentul în care te-ntorceai nu mai aveai nimic în farfurie. Cred că asta este cam cea mai importantă lecție, să împărțim, să dăruiesc. Dragostea, am învățat să iubesc foarte intens. Îmi place întotdeauna să împart în jurul meu. Eu sunt mult mai fericită în momentul în care ofer, decât atunci când primesc. Și, bineînțeles, credința, pe care ne-au împământenit-o părinții noștri încă de micuți, pentru că am crescut în biserică. De fapt, acesta cred că este cel mai prețios lucru cu care am plecat de acasă, credința în Dumnezeu, care mă călăuzește la fiecare pas. M-a ținut puternic de câte ori am avut nevoie.”