Nicușor Dan, dezvăluiri despre George Simion: „Nu mai este cineva cu care același lucru îl discuți în privat și în spațiu public”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a rememorat începuturile relației sale cu George Simion, contracandidatul extremist din turul al doilea. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape două decenii, în contextul unor manifestații civice dedicate problemelor de urbanism din Capitală.

Primarul general al Bucureștiului susține că, deși inițial aveau o relație colegială și o viziune comună, George Simion s-ar fi schimbat radical în ultimii ani, devenind o persoană duplicitară în discursurile sale publice față de discuțiile private.

Întrebat dacă imaginea de lider anti-sistem a lui George Simion este una credibilă, Nicușor Dan a contestat această percepție, subliniind legăturile acestuia cu cercuri de putere.

Referitor la posibilitatea ca AUR să formeze o coaliție de guvernare cu PSD, Nicușor Dan a declarat că vede o astfel de alianţă ca fiind probabilă, deşi speră ca social-democrații să nu accepte.

„Sunt sigur că ei sunt gata să intre la guvernare cu PSD-ul, eu însă sper că PSD-ul nu o să facă asta. Pentru că, cu toate defectele pe care le are şi am criticat PSD-ul de ani de zile, totuși PSD-ul e un partid pro-occidental”, a punctat el.

Alegerile prezidențiale din 18 mai îi vor aduce față în față, în turul al doilea, pe George Simion, care a obținut 41% din voturi, și Nicușor Dan, cu un scor de 21%. Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția aflată la guvernare (PSD-PNL-UDMR), a încheiat pe locul trei, cu 20%.

„O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție prooccidentală pentru România și o direcție antioccidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția prooccidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită”, a spus el, într-o declarație susținută la sediul său de campanie.