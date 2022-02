Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2022 pe Netflix

Iată ce filme și seriale nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Inventing Anna

Producătoare este celebra Shonda Rhimes (de numele ei este legat cel mai recent succesul Bridgerton) și are la bază un articol scris de Jessica Pressler și publicat în New York Magazine, iar rolul principal este interpretat de Julia Garner (Ozark). Este povestea tinerei Anna Delvey (născută Anna Vadimovna Sorokina), o falsă moștenitoare și escroacă de cinci stele, care a fermecat elitele din New York și le-a luat banii.

Premiera: 11 februarie

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Îți surâde ideea de UN documentar despre Ye sau Kanye West așa cum îl cunoaștem cei mai mulți dintre noi? Ai acum ocazia, datorită Netflix. Este vorba despre un documentar cu trei părți creat de Clarence „Coodie” Simmons și Chike Ozah. jeen-yuhs: A Kanye Trilogy este o cronică intimă și revelatoare a experienței lui Kanye West, de la zilele de novice în căutarea unei șanse de afirmare până la viața lui așa cum este astăzi, când este un artist internațional și reprezintă propria marcă.

Premiera: 16 februarie, episoade săptămânale

Vikings: Valhalla

Având acțiunea plasată cu peste o mie de ani în urmă, la începutul secolului al XI-lea, VIKINGII: VALHALLA este o cronică a aventurilor eroice ale unora dintre cei mai cunoscuți vikingi ai tuturor timpurilor: legendarul explorator Leif Eriksson (Sam Corlett), pătimașa și încăpățânata sa soră, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) și ambițiosul prinț nordic Harald Sigurdsson (Leo Suter). În timp ce tensiunile dintre vikingi și casa regală din Anglia ating un punct critic si sângeros și vikingii se înfruntă între ei din cauza contradicțiilor dintre credința creștină și cea păgână, acești trei vikingi pornesc într-o călătorie legendară care îi va purta peste oceane și pe câmpuri de bătălie.

Premiera: 25 februarie

My Best Friend Anne Frank

Filmul este bazat pe prietenia reală dintre Anne Frank și Hannah Goslar, de la Amsterdamul ocupat de naziști până la reîntâlnirea lor sfâșietoare dintr-un lagăr de concentrare. Pelicula are la bază memoriile lui Hannah Goslar.

Premiera: 1 februarie

Dark Desire – sezonul 2

Serialul Dark Desire, cu Maite Perroni în rolul principal revine cu cel de-al doilea sezon. Alma încearcă să-și refacă viața, dar revederea cu Darío reînvie legătura lor sortită eșecului și scoate la iveală latura lui mai sinistră.

Premiera: 2 februarie

Murderville

Excentricul detectiv Terry Seattle își implică invitații celebri, care nu bănuiesc nimic, în investigarea unei serii de crime. O comedie polițistă de improvizație, un serial cu Will Arnett în rolul principal.

Premiera: 3 februarie

Sweet Magnolias – sezonul 2

Împreună, Magnoliile trec prin relații noi, răni vechi și politici edilitare în timp ce părțile dulci ale vieții capătă arome dulci-acrișoare. Un serial plin de romantism, dramă și povești impresionante, în care rolurile principale sunt interpretate de JoAnna Garcia, Brooke Elliott și Heather Headley.

Premiera: 4 februarie

Bigbug

Androizi bucătari, securitate cu drone, roboți conducători. În această comedie SF, viitorul e luminos, până când apar fisurile și începe revolta inteligenței artificiale.

Premiera: 11 februarie

Tall Girl 2

O comedie romantică perfectă pentru această perioadă a anului. Jodi (Ava Michele) își vede visul cu ochii: obține rolul principal în musicalul școlii. Dar stresul îi dă peste cap încrederea și relația.

Premiera 11 februarie

Fistful of Vengeance

O misiune de răzbunare se transformă într-o luptă de a salva lumea de o străveche amenințare când Kai, un asasin cu superputeri, urmărește un ucigaș în Bangkok. Așteaptă-te la multe scene de acțiune, care te vor ține cu sufletul la gură.

Premiera: 17 februarie

One of Us Is Lying

Dacă te-ai numărat printre fanii producțiilor Gossip Girl și Pretty Little Liars, atunci cu siguranță nu trebuie să ratezi acest nou serial Netflix. Cinci liceeni cât se poate de diferiți se întâlnesc în detenție. O crimă și secretele care planează în jurul ei îi țin uniți într-un joc letal de-a șoarecele și pisica.

Premiera: 18 februarie

Space Force – sezonul 2

Sub o nouă administrație, generalul Naird și echipa lui disfuncțională, dar simpatică, au cinci luni în care să demonstreze că Forța Spațială merită să fie păstrată. Serialul are o distribuție de zile mari: Steve Carell, Greg Daniels John Malkovich, Lisa Kudrow și Ben Schwartz. Show-ul prezintă aventurile prin care trece Generalul Mark R. Naird (Carell) care se vede nevoit să își mute întreaga familie la o bază militară secretă din Colorado pentru a conduce noua divizie Space Force a forțelor armate americane.

Premiera: 18 februarie

Restless

După ce face tot posibilul ca să mușamalizeze un accident, un polițist corupt își vede viața dată peste cap atunci când începe să primească amenințări de la un martor misterios.

Premiera: 25 februarie

Tyler Perry’s A Madea Homecoming

Madea s-a întors! Aleluia! Și n-are timp de fleacuri când o dramă familială răbufnește la petrecerea de absolvire a strănepotului ei. Hohotele de râs sunt garantate!

Premiera: 25 februarie

Citește și:

Actori care au interpretat magistral personaje negative memorabile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro