Actori care au interpretat magistral personaje negative memorabile

Un rol negativ poate fi extrem de dificil de interpretat, chiar și pentru actorii profesioniști din industria cinematografică. Însă, unii dintre aceștia au acceptat cu brațele deschise provocarea de a intra în pielea unui astfel de personaj și au oferit publicului interpretări memorabile.

Rosamund Pike – Amy Dunne în Gone Girl

Nick și Amy Dunne, jucați de Ben Affleck și Rosamund Pike în filmul Gone Girl, par să formeze cuplul perfect și să se bucure de clipele petrecute împreună, cel puțin până când Amy dispare înainte de a împlini 5 ani de căsnicie. După dispariția ei, indiciile îl fac pe Nick să fie principalul suspect, iar odată cu acest lucru sunt scoase la iveală și secretele din spatele relației lor. Actrița Rosamund Pike a demonstrat cu acest rol negativ că poate face trecerea cu ușurință de la un personaj plăcut de mulți, cum e Jane Bennet din filmul Pride and Prejudice din 2005, la unul care a stârnit antipatii, cum este cel din Gone Girl.

Jack Gleeson – Joffrey în Game Of Thrones

În cele opt sezoane din Game of Thrones, ai putut observa cu ușurință că au existat o mulțime de eroi, dar și de personaje negative. Unul memorabil și de care fanii își amintesc este Regele Joffrey Baratheon, interpretat de Jack Gleeson, considerat cel mai detestat personaj din serial. A devenit cu adevărat rău odată cu momentul în care a fost încoronat rege. În ciuda faptului că fanii nu s-au arătat încântați de prezența lui, au putut aprecia interpretarea lui excepțională.

Victoria Pedretti – Love Quinn în You

Sezonul trei din serialul You a avut o mulțime de răsturnări de situație la care fanii nu se așteptau, iar una dintre cele mai surprinzătoare a fost Love Quinn, jucată de Victoria Pedretti. Latura ei negativă și ticăloasă este dezvăluită abia pe parcursul celui de-al treilea sezon. Publicul are ocazia să vadă în cazul acestui personaj ce motivații îndoielnice se ascund în spatele interesului amoros.

Allison Tolman – Alma în Why Women Kill

În serialul Why Women Kill, Allison Tolman o joacă pe Alm Fillcot. Atunci când observă că personalitatea ei drăguță și blândă nu o ajută în atingerea scopurilor, apelează la minciuni, manipulare și chiar crimă. La începutul sezonului doi și spre final poți vedea un contrast interesant în ceea ce privește personajul ei, arătând-o de fapt în două ipostaze diferite. Ambele performanțe au fost considerate foarte bune, însă cea negativă a depășit-o cu mult pe cealaltă.

Gerard Butler – Clyde în Law Abiding Citizen

Gerard Butler l-a jucat pe Clyde Shelton în filmul Law Abiding Citizen. După moartea soției și a fiicei sale, dar și eliberarea ulterioară a unuia dintre bărbații responsabili de crimă, Clyde decide să plece într-o misiune cu scopul de a obține dreptatea de care nu a avut parte. Personajul interpretat de Butler omoară membri din sistemul de justiție, dar și pe cei doi bărbați responsabili de moartea familiei sale.

Imelda Staunton – Dolores Umbridge în Harry Potter

Dacă ai urmărit franciza Harry Potter, atunci nu îți este străină profesoara Dolores Umbridge. Printre lucrurile care o caracterizau se numărau ținutele roz sau obsesia pentru pisici. În ciuda faptului că existau personaje negative mult mai evidente, precum Lord Voldemort și Bellatrix Lestrange, profesoara Umbridge s-a numărat printre cele mai detestate personaje din Harry Potter. Cu toate astea, interpretarea actriței Imelda Staunton a fost lăudată.

Giancarlo Esposito – Gustavo Fring în Breaking Bad

Giancarlo Esposito pare să aibă o înclinație pentru a intra în pielea unor răufăcători. În serialul Breaking Bad, l-a interpretat pe Gus Fring, un proprietar aparent respectabil al unui fast-food. Însă, în spatele acestei imagini, se ascunde de fapt o minte diabolică, drept urmare s-a văzut cum a făcut trecerea de la un om de afaceri la un criminal nemilos. Interpretarea actorului Giancarlo Esposito l-a făcut să accepte alte roluri similare în The Boys, Better Call Saul și Far Cry 6.

Cate Blanchett – Hela în Thor: Ragnarok

În această listă o regăsim și pe Cate Blanchett, care a jucat-o pe Hela în Thor: Ragnarok. Încă de la prima apriție, când Odin moare și până la preluarea Asgardului, Hela s-a arătat nemiloasă, însă într-un mod prin care reușește să îți atragă atenția. Nu a apărut în film atât de mult pe cât ne-am fi dorit și pentru a o aprecia la adevărata valoare, însă performanța actriței Cate Blanchett nu putea fi trecută cu vederea.

Iwan Rheon – Ramsay Bolton în Game Of Thrones

În Game of Thrones, Iwan Rheon l-a interpretat pe Ramsay Bolton. A intrat cu ușurință în pielea personajului, iar moartea sa a fost una dintre cele mai așteptate din serial. În timpul scurt în care a jucat în serial, a făcut o impresie bună și publicul nu va uita că Iwan Rheon a interpretat acest personaj într-un mod autentic.

Willem Dafoe – Green Goblin în Spider-Man

Este adevărat că în Spider-Man regăsim o mulțime de personaje negative din benzile desenate adaptate pentru marele ecran. Una dintre interpretările notabile este cea a actorului Willem Dafoe, care l-a jucat pe Spiridușul Verde (Green Goblin). Publicul l-a văzut în filmul Spider-Man din 2002, însă și-a reluat rolul și în Spiderman: No Way Home. Deși în cea mai mare parte a timpului a fost în spatele unui costum și a unei măști, a reușit totuși să fie terifiant.

