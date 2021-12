Jennifer Lopez, declarații surprinzătoare despre actuala relație cu Ben Affleck: „Nu reflectă cum mă simt…”

Presa americană a relatat recent că Jennifer Lopez s-a simțit jignită de comentariile lui Ben Affleck vizavi de fosta lui soție, Jennifer Garner.

În timpul unui interviu amplu acordat lui Howard Stern, Affleck a vorbit și despre o perioadă mai dificilă din viața sa, când căsătoria lui cu Garner se clătina. La un moment dat, actorul a spus: „parte din motivul pentru care am început să beau… pentru că nu aveam ieșire.”

Ulterior, la Jimmy Kimmel Live!, Affleck a ținut să clarifice că nu și-ar dori niciodată ca fiicele și fiul său să creadă că ar avea ceva rău de zis despre mama lor. Actorul a spus că, în timp ce la emisiunea lui Stern a încercat să povestească cu maximă deschidere despre cum au trecut el și Garner prin divorțul lor, punând mereu copiii pe primul loc, din citatele preluate ulterior de mass-media a reieșit că el o învinovățește pentru problemele sale cu alcoolul.

„Au luat pur și simplu conversația aia de două ore și au făcut să pară că spun exact opusul a ceea ce am spus”, a adăugat el, referindu-se la presa de scandal. „Eu am spus și cât de mult ne respectăm unii pe alții și ne pasă unul de celălalt și ne pasă de copiii noștri și i-am pus pe primul loc și am trecut peste problemele noastre. Iar ei au spus că am dat vina pe fosta mea soție pentru alcoolismul meu și că mă simțeam „prizonier” și efectiv m-au făcut să par „cel mai prost și mai insensibil, un dobitoc.”