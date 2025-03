Personaje negative care au fascinat în cele mai cunoscute filme și seriale

În cele mai multe dintre cazuri, publicul este interesat să vadă filme în care supereroii salvează lumea și stabilesc un echilibru în societate. Însă, mai sunt și acele situații în care personajele negative, care se dovedesc a fi niște ticăloși, captează atenția privitorilor.

Iată o listă cu filme și seriale cu personaje negative cunoscute în rolul principal:

10. Cruella



Emma Stone o va juca pe nimeni alta decât Cruella de Vil în filmul Disney numit Cruella care va fi lansat în mai 2021. Fanii actriței, cât și ai peliculei sunt împărțiți în două tabere după apariția primelor imagini cu actrița în rolul unei versiuni punk-rock a personajului iconic din 101 Dalmației. În timp ce unii au apreciat trailerul filmului, alții consideră că personajul Cruella este unul mult prea malefic pentru a fi adaptat într-un film de familie. Emma Stone deja a stârnit atenția din partea publicului cu acest rol, care o va surprinde pe Cruella de Vil în atmosfera anilor 1970.

9. Venom

Filmul Venom din 2018 a fost apreciat în rândul publicului, iar performanța actorului Tom Hardy, care joacă rolul principal, nu este de ignorat. În ciuda laudelor primite din partea fanilor, mai mulți critici au fost de părere că talentul actorului nu a fost pus în valoare, obținând un punctaj de 30% pe Rotten Tomatoes, în acest film despre un jurnalist care este luat ostatic de un simbiot extraterestru, care îi oferă abilități supraomenești.

8. Boris And Natasha

Actorii Dave Thomas și Sally Kellerman îi interpretează pe Boris Badunov, respectiv pe Natasha Fatale, în acest film despre doi spioni clasici din desenele animate, care sunt trimiși în America cu scopul de a găsi un microcip important. Această producție este de fapt despre cei doi răufăcători principali din Rocky and Bullwinkle. Însă Rocky și Bullwinkle nu apar niciodată pe ecrane, iar motivul are legătură cu faptul că filmul nu și-a asigurat drepturile de a folosi imaginea personajelor principale.

7. Leatherface

Leatherface este un horror despre un adolescent care evadează dintr-un spital de psihiatrie alături de alți trei deținuți și răpesc o asistentă medicală. Aceștia sunt urmăriți și de un polițist. Pelicula urmărește masacrul din Texas Chainsaw și a primit destule critici, spre deosebire de filmul original din 1974.

6. Hannibal

Actorul Anthony Hopkins a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru personajul Hannibal Lecter din The Silence of the Lambs (1991). În continuarea din 2001, Hannibal, în regia lui Ridley Scott, personajul jucat de Anthony Hopkins este vizat de una dintre fostele sale victime care a supraviețuit. Fanii au putut remarca faptul că filmul nu este nici pe departe la fel de bun ca originalul, însă interpretarea actorului Anthony Hopkins a fost apreciată.

5. Catwoman

Catwoman a fost catalogat drept unul dintre cele mai proaste filme din anii 2000. Halle Berry joacă alături alți actori recunoscuți, precum Sharon Stone și Benjamin Bratt. Eșecul filmului a inclus atât remarci negative din partea criticilor, cât și câștiguri nu atât de mari la box office. În ciuda acestor aspecte, interpretarea actriței Halle Berry a obținut comentarii pozitive.

4. Bates Motel

În cazul în care ai văzut Psycho, filmul regizat de Alfred Hitchcock, probabil ai remarcat că Norman Bates și mama sa au una dintre cele mai bizare relații dintre un părinte și un copil din istoria cinematografiei. Vedem o readucere în atenție a acestei relații odată cu serialul Bates Motel, în care Freddie Highmore joacă rolul lui Norman, iar Vera Farmiga o interpretează pe Norma Louise, mama lui Norman. Serialul explorează această poveste a relației unui adolescent cu mama sa pe parcursul a cinci sezoane, care au primit critici pozitive din partea publicului.

3. Maleficent

Foarte mulți s-au arătat surprinși de interpretarea Angelinei Jolie în filmul Maleficient (2014), în care am putut să o vedem pe celebra actriță jucând un personaj spectaculos. Câștigurile de la box office au fost atât de mari, încât ne-am putut bucura în 2019 și de o continuare, Maleficent: Mistress of Evil. Deși nu a fost plăcută de critici, publicul a rezonat cu pelicula.

2. Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith

În Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith, personajul Anakin Skywalker devine la sfârșitul filmului Darth Vader, considerat unul dintre cele mai emblematice personaje din toate timpurile. Ba mai mult decât atât, pelicula a fost văzută și apreciată mult mai bine față de celelalte filme din saga Star Wars datorită efectelor sale vizuale impresionante.

1. Joker

Joker a creat multe dezbateri atunci când a fost lansat. Totuși, a avut un succes remarcant, mai ales că drama lui Todd Phillips îl are în prim-plan pe Arthur Fleck, interpretat de Joaquin Pheonix, portretizat ca o victimă a cruzimii sociale, care este un actor de comedie care nu își găsește locul și care în cele din urmă devine un psihopat. Joaquin Phoenix a primit un premiu Oscar pentru interpretarea sa, iar filmul a câștigat 1 miliard de dolari la nivel global.

Foto: PR, Arhiva Revistei ELLE

