Filme de neratat în luna noiembrie în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna noiembrie în cinematografe.

House of Gucci

Filmul, regizat de Ridley Scott, spune povestea asasinării lui Maurizio Gucci, pusă la cale de fosta sa soție, Patrizia Reggiani. În rolurile principale se regăsesc Adam Driver și Lady Gaga, dar alături de ei apar multe alte vedete consacrate ale Hollywood-ului, precum Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto, dar și românca Mădălina Ghenea.

Premiera: 26 noiembrie

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Un nou capitol al francizei de mare succes Resident Evil revine pe marile ecrane în această toamnă iar rolurile principale sunt interpretate de Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper și Robbie Amell. Acțiunea filmului se desfășoară în 1998 când un grup de supraviețuitori încearcă să deslușească secretele din spatele maleficei Umbrella Corporation, dar și să găsească o soluție pentru a supraviețui.

Premiera: 26 noiembrie

Eternals

Distribuția filmului conține nume de top precum Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani și Salma Hayek. Fanii benzilor desenate așteaptă cu nerăbdare pelicula Marvel care are în centru mai multe ființe asemănătoare zeilor – The Eternals – care sunt implicate de milenii într-un conflict cu mult mai puțin evoluații The Deviants, dar și cu cei care i-au creat, the Celestials. The Eternals sunt nemuritori și au puteri imense, ciudate și uneori monstruoase și periculoase.

Premiera: 5 noiembrie

King Richard

Will Smith interpretează rolul principal din acest film bazat pe o poveste adevărată. Pelicula urmărește călătoria lui Richard Williams, un tată intransigent, care a contribuit la creșterea a doi dintre cei mai talentați sportivi din toate timpurile, care vor ajunge să schimbe tenisul pentru totdeauna. Este vorba despre surorile Venus și Serena Williams și drumul lor de la copilăria de pe străzile din Compton, California, până la succesul de pe terenul de tenis.

Premiera: 19 noiembrie

Monster Family 2

Din recomandările noastre nu putea lipsi și un simpatic film de animație. De această dată familia Monstrulescu pornește într-o călătorie în jurul lumii pentru a-și salva prietenii – Baba Yaga și Renfield – de ghearele vănătoarei de monștri Mila Starr. Cu ocazia asta își fac noi cunoștințe monstruoase și realizează, în cele din urmă, că nimeni nu este perfect – chiar și cei cu defecte pot găsi fericirea.

Premiera: 5 noiembrie

Rondul de noapte

Ada Condeescu, Zsolt Bogdán, Manuela Hărăbor, Cuzin Toma, Ilinca Hărnuț, László Mátray îți dau întâlnire pe marile ecrane în noul film al regizorului Iosif Demian. Un grup de actori se trezesc puși în fața unei situații inedite chiar în seara dinaintea premierei. Cabinele actorilor, toaletele, îi întâmpină închise, garderobiera a dispărut fără vreo explicație. Forțați de împrejurări personajele părăsesc clădirea teatrului, ies în stradă purtând costumația lor din spectacol, fără acte sau bani, fără telefoanele lor mobile sau cheile de la mașină, Treptat grupul se destramă, își vede fiecare de drumul cel mai scurt spre casă însă peripețiile sunt departe de a se termina.

Premiera: 19 noiembrie

Spirala

Spiral/ Spirala, primul lungmetraj al regizoarei clujene Cecília Felméri, îi are în distribuție pe Bogdan Dumitrache, Alexandra Borbély și Diána Magdolna Kiss și a fost recompensat cu Mențiunea Specială a Juriului în Competition 1-2 la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia. Filmul este o dramă psihologică despre dificultatea de a lăsa în urmă trecutul și despre felul în care viața noastră și ciclurile naturii sunt profund legate. Bence și Janka trăiesc pe malul unui lac, întreținându-se din taxa pe care o plătesc cei care vor să pescuiască aici. Totul lor pare să curgă armonios în acest aparent paradis, însă relația lor începe să se deterioreze și, odată cu ea, în mod bizar, viața din jurul lacului.

Premiera: 19 noiembrie

Foto: PR

