Cele mai bune filme documentare pe care trebuie să le vezi alături de copilul tău

Chiar dacă încerci să petreci tot mai mult timp alături de copilul tău, uneori simți nevoia să ieși din monotonie și să faci și alte activități. Iar în momentul acela te întrebi ce anume să mai faci sau cu ce activități îl mai poți surprinde. Ei bine, dacă și tu ești în această situație, o soluție la îndemână, dar și educativă în același timp, îl reprezintă filmele documentare.

Chiar dacă pe copilul tău îl fascinează filmele de acțiune sau de comedie, cu siguranță vei găsi în lista de mai jos unul pe care să îl urmărești alături de el. Iată care este selecția noastră a celor mai bune documentare pe care să le urmărești alături de copilul tău:

1. Walking with Dinosaurs (1999)

Copilul tău e pasionat de dinozauri? Atunci filmul Walking with Dinosaurs e ideal pentru el. Filmul aduce în prim-plan lumea dinozaurilor și felul în care ei conduceau lumea. Dacă vrei să-i oferi copilului tău șansa de a vedea parcursul lui Patchi, Scowler, dar și Juniper, strămoși ai Pachyrhinousauri, ei bine, filmul Walking with Dinosaurs îi va această ocazie.

2. March of the Penguins (2005)

Filmul March of the Penguins este un documentar francez și arată povestea de viață a pinguinilor din Artarctica. Este un film emoționat, iar copilul tău cu siguranță va învăța ce anume înseamnă viața pinguinilor imperiali.

3. Girls Rock! (2007)

Fimul Girls Rock! spune povestea a patru adolescente care își petrec timpul într-o vacanță. Tabăra pentru fete din Oregon le învață ce înseamnă cultura Rock’n’Roll. Filmul arată cum patru fete, timide la început, reușesc să își găsească pe parcurs curajul și încrederea necesară pentru a-și exploata talentul.

4. Born to be Wild (2011)

Born to be Wild este un film documentar despre empatie, necesitatea învățării faptului că animalele fac parte din viața noastră și trebuie să fie ocrotite. De asemenea, acest film îl va învăța pe copilul tău ce anume înseamnă iubirea pentru animale, dar și cum sunt crescuți urangutanii și elefanții din Borneo și Kenya.

5. Wings of Life (2013)

Copilul tău e pasionat de natură? Ei bine, filmul Wings of Life îi va prezenta lumea fluturilor, albinelor, păsărilor și a multor altor viețuitoare, dar și care este rolul lor. Pe lângă o călătorie în minunata lor viață, acest film îi arată copilului tău câteva lecții, extrem de importante, despre empatie și grija față de natură.

6. I Am Big Bird: The Caroll Spinney Story (2014)

Documentarul I Am Big Bird: The Caroll Spinney Story spune povestea lui Caroll Spinney, un personaj care are parte de mai multe tragedii în viață, precum abuzul. Chiar dacă are și o latură mai tristă, dar și vulnerabilă, filmul surprinde modul prin care o simplă poveste poate deveni o adevărată sursă de inspirație, chiar și pentru copii.

7. Kedi (2017)

Kedi este un documentar care arată povestea a șapte pisici care nu au stăpâni și trăiesc pe străzile din Istanbul. Dacă cel mic adoră pisicile, atunci în mod cert îl va fascina această poveste, mai cu seamă că, de-a lungul filmului, mai multe persoane interacționează cu ele, dar și au grijă de ele.

8. Jane (2017)

În cazul în care copilul tău este pasionat de studiul animalelor, ei bine, filmul Jane spune povestea unui om de știință de primatologie extrem de cunoscut, pe nume Jane Goodall, care face o cercetare asupra cimpanzeilor. Pentru orice copil, acest film va inspira speranță, compasiune, dar și posibilitatea către o lume mai bună.

