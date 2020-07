Ce spune Alexandru Rafila despre cum s-ar putea desfășura noul an școlar

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății și președintele Societății Române de Microbiologie a vorbit în cadrul unei emisiuni la Digi24 despre începerea anului școlar și măsurile pe care trebuie să le respecte profesorii și elevii.

Alexandru Rafila a punctat faptul că măsurile trebuie luate în funcție de fiecare unitate de învățământ. „Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două-trei-patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24.

Președintele Societății Române de Microbiologie a spus care sunt măsurile care ar trebui luate odată cu începerea anului școlar. „Cred că o clasă fizică ar trebui să aibă 15 elevi. Băncile sau mesele la care sunt aşezaţi aceşti elevi ar trebui să fie undeva la 1,5 metri una de cealaltă. Adică copiii să fie la această distanță unul de celălalt, că mai există și dimensiunea băncii. Cred că este important să limităm, cât este posibil, interacţiunea copiilor din clase diferite, pentru că dacă apare într-o clasă un caz, să nu mai avem niciun fel de problemă. Pot să iasă din clasă, dacă găsim o soluţie de decalare a pauzelor şi lucrul acesta cred că este perfect posibil, să ai la 10 minute interval pauzele, nu este o problemă.”

Alexandru Rafila a declarat că toate cadrele didactice ar trebui să poarte masca de protecție, iar referitor la clasele mai mari, care au 30-35-40 de elevi, a spus că „nu vor putea funcţiona în această structură.”

Acesta a adus în discuție și modul prin care orele s-au desfășurat până acum, și anume online, considerând că această variantă este una care ar trebui folosită și în viitor, dar să fie alternată și cu prezența fizică la ore deoarece copiii au nevoie și de interacțiune reală. „Să nu încercăm să îi transformăm în nişte cititori de tablete și o interacțiune virtuală. Ei trebuie să interacţioneze unul cu celălalt. O să mai limităm, nu o să interacţioneze cu colegii din alt an, de exemplu, dar copiii din aceeaşi clasă trebuie să fie colegi, trebuie să discute unul cu celălalt, trebuie să se stimuleze, să reușească să realizeze activitățile didactice și prin prezența profesorului sau învățătorului”, a spus Alexandru Rafila pentru sursa mai sus menționată.

Foto: Shutterstock

