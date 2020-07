VIDEO: Experimentul care demonstrează cât de bine protejează, de fapt, masca de protecție

În ciuda tuturor studiilor și sfaturilor venite de la medici de prestigiu din lumea întreagă, cu siguranță încă mai există persoane care cred că purtarea măștii de protecție este inutilă. Aceasta a fost și premisa de la care a pornit un microbiolog american care a făcut un experiment simplu, în care a arătat care este efectul picăturilor de salivă rezultate în urma vorbitului, a tusei sau a cântatului asupra unor culturi de bacterii. El a făcut aceleași teste în două ipostaze: cu mască de protecție și fără.

Rich Davis este directorul unui laborator de microbiologie din Spokane, statul Washington, și a făcut o comparație între efectul picăturilor de salivă expectorate atunci când poartă mască și când nu.

„Ce face o mască de protecție? Blochează picăturile de salivă pe care le eliminăm. Două demonstrații simple. Prima: am strănutat, cântat, vorbit și tușit înspre aceste platouri conținând culturi de bacterii, cu și fără mască pe figură. Coloniile de bacterii arată locul unde au aterizat picăturile de salivă. Purtatul măștii blochează aproape toate picăturile”, a scris Rich Davis pe Twitter, unde a postat imagini ale experimentului.

„Al doilea experiment: am așezat platouri cu bacterii la distanță de 60 cm, 120 cm și 180 cm și am tușit tare în direcția respectivă pentru aproximativ 15 secunde. Am repetat experimentul fără mască. După cum se vede pe platourile cu cultură de bacterii, picăturile de salivă aterizează la o distanță mai mică de 180 cm, însă purtarea măștii le blochează aproape pe toate”, a explicat el faza a doua a experimentului.

El a mai precizat că o cultură de virusuri poate reacționa diferit, dar experimentul lui arată cum picăturile de salivă expectorate de noi pot răspândi o infecție și cum purtarea măștii le blochează. Poți urmări video cu întreg experimentul mai jos:

Așa cum bine știi până acum, pacienții bolnavi de Covid-19, boala respiratorie cauzată de noul coronavirus, pot infecta alte persoane prin picături de lichid eliminate prin tuse, strănut, vorbit, care intră în contact apoi cu mâinile, ochii, mucoasa orală sau nazală. Cu toate astea, știm că virusul poate rămâne foarte mult timp (de la câteva ore la câteva zile) pe anumite suprafețe, permițând astfel infectarea. În timp ce pe plastic sau metal, virusul poate fi activ de la 2 la 3 zile, aparent nu poate supraviețui pe îmbrăcăminte, pentru că majoritatea materialelor textile sunt aerisite și nu permit dezvoltarea virușilor.

Foto: Shutterstock

