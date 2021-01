Cum arată moda în 2021 pentru mine?

Ce înseamnă moda pentru mine?

Aș putea spune (poate cu o mică exagerare) că moda este viața mea. Da, moda face parte din mine și din viața mea într-un mod extrem de natural. Sunt dependentă de modă la propriu și la figurat, de peste 20 de ani, și trebuie să recunosc că am avut norocul să iau parte la dezvoltarea acesteia pe plan local. În anii 2000 totul arăta atât de diferit față de 2020: de la numărul magazinelor prezente pe piața din Romania, până la designeri, la abordarea stilistică sau chiar la desfășurarea ședințelor foto și la modul în care se punea cap la cap revista Elle.

Și azi, însă, moda arată diferit față de 2020, un an de răscruce, un an care nu a schimbat doar moda internațională, ci viețile noastre cu totul, în moduri imprevizibile. M-am gândit să privesc toate aceste schimbări într-un mod pozitiv: poate este un nou început, o nouă eră în modă, o eră în care digitalizarea, dar și reciclarea și sustenabilitatea, vor juca roluri mult mai importante. Odată cu toate acestea, sigur vor apărea noi oportunități pentru fiecare dintre noi.

Cum s-a schimbat moda pentu mine în 2021?

Ei bine, șocul cel mai mare pentru mine a fost faptul că tot procesul modei a încetinit brusc. De la ritmul alert care exista, nu numai în programul meu (datorită numărului mare de proiecte), la ritmul în care lansau designerii colecțiile sau chiar la ritmul cu care postau influencerii piesele it ale celor mai mari case de modă.

Țin minte că am intrat în lockdown a doua zi după ce m-am întors de la Săptămâna Modei de la Paris, unde încă existau agitația continuă de pe stradă, cinci întâlniri în doar o oră, sau prezentări de modă din 30 în 30 de minute. Ei bine, m-am trezit brusc într-o liniște bizară, lucrând de acasă și petrecând 24 de ore din 24 cu copiii!

Lucrul de acasă în acest domeniu este pentru mine mult mai dificil, din simplul motiv că brainstorming-urile și întâlnirile fizice cu fotografii și restul echipei, înainte de a ne întâlni cu toții direct la ședința foto, erau extrem de importante. Sigur că am găsit un alt mod de a comunica cu aceștia, dar nu este la fel de eficient și de real în viziunea mea.

Un alt lucru care s-a schimbat pentru mine și care avea o importanță majoră în sistemul modei, dar și în procesul meu creativ, este lipsa Săptămânilor Modei. În timpul acestor Fashion Week-uri, toți editorii de modă, dar mai recent și influencerii, se hrăneau pentru procesul lor creativ. Practic, în aceste săptămâni se întâmpla absolut totul: ședințe foto, întâlniri cu designerii, conexiuni internaționale, interviuri cu oamenii cei mai creativi. Nu mai spun cât de mult contează pentru un editor de modă să poată să urmărească îndeaproape colecțiile designerilor care dau tonul în moda internațională și să intre în universul lor creativ.

Acum totul este digital! Toți designerii își fac video-uri sau ședințe foto și astfel își prezintă colecțiile consumatorilor de modă. Sigur, informația devine accesibilă mult mai rapid publicului larg, dar oare acest public larg nu are nevoie de acel filtru al jurnaliștilor de modă?

Totul se schimbă cu pași rapizi și nimeni nu știe încă dacă în bine sau în rău. S-a vorbit despre noul normal și acum așteptăm următorul normal. Asta rămâne de văzut.

Sunt curioasă, însă, dacă designeri din garda veche, precum Dries Van Noten sau Michael Kors, de exemplu, vor putea fi la fel de craetivi și într-o lume digitalizată.

Cum mi-am schimbat comportamentul față de shopping?

Trebuie să recunosc că ador să fac shopping. Și cred că în timp am învățat să mă cunosc din ce în ce mai bine și să îmi definesc propriul stil. Așadar în ultimii ani am achiziționat fel de fel de piese, unele statement, alte de bază, astfel încât să îmi construiesc o garderobă echilibrată, care să nu se demodeze niciodată. Pe scurt, nu mai am nevoie de mare lucru în dulapul meu.

Așadar, am decis ca anul acesta să fiu mai atentă atunci când îmi voi cumpăra diverse piese și să fiu sigură că am cu adevărat nevoie de ele. Înainte de a cumpăra ceva nou, voi cotrobăi în propria-mi garderobă să verific dacă nu pot recicla sau restiliza piese existente. Și încă ceva: voi renunța la această capcană a reducerilor! Aveam momente în care îmi cumpăram câte ceva doar pentru era în discount și, recunosc, am și acum astfel de piese în garderobă, pe care nu le-am purtat niciodată de fapt!

Moda viitorului

Cred cu tărie că moda se va schimba complet la un moment dat și acest moment nu este atât de departe. Generațiile tinere nu mai sunt orientate către consumerism și par că nici nu își mai doresc să achiziționeze piese statement de la case mari de modă, ci mai degrabă sunt orientate către aspectul sustenabil al modei și către reciclarea pieselor. Citeam de curând că se vorbește intens despre un sistem circular, în care o piesă poate avea o viață mult mai lungă, în sensul în care aceasta poate fi repusă în circulație și achiziționată de o altă pesoană, fiind și un act de susținere a mediului. Ne așteaptă multe schimbări. Pe unele de-abia le aștept și eu!

