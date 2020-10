DEEEstul! Modelul internațional Ana Maria Bucura face campanie pentru reciclarea deșeurilor electrice

DEEEstul! este o expoziție de fotografie lansată de Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice, realizată de asociația Environ, alături de modelul și actrița Ana Maria Bucura și fotograful The Storyalist. Constând în 10 imagini puternice, metafore ale impactului pe care comportamentul iresponsabil de aruncare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) îl are asupra mediului înconjurător, expoziția trage un semnal de alarmă privind necesitatea regândirii unui sistem de valori și reconsiderarea felului în care consumăm, astfel încât să evităm daune ireversibile asupra planetei, pierderea frumuseților naturale și deteriorarea stării de sănătate a populației.

Expoziția DEEEstul! poate fi văzută în piațeta Teatrului Odeon din București până pe 31 octombrie, dar poate fi vizitată online și pe site-ul asociației Environ.

ELLE a vorbit cu Ana Maria Bucura, protagonista imaginilor din expoziția DEEEstul!, despre motivele pentru care s-a implicat în campanie, despre micile gesturi responsabile care pot produce mari schimbări și despre ce putem face fiecare pentru un viitor sustenabil.

ELLE: Faci parte dintr-o campanie de conștientizare a necesității reciclării deșeurilor electrice. Cum ai ajuns la acest proiect?

Ana Maria Bucura: I-am cunoscut pe cei de la Asociația Environ în primăvară, când am colaborat pentru un alt proiect, și de atunci am început să îi urmăresc și să aflu mai multe despre activitatea lor. Eu sunt om iubitor de natură și, în general, preocupat de un stil de viață sustenabil, dar mi-am dat seama că sunt încă multe lucruri cărora nu le dăm importanță și care au un impact considerabil asupra mediului. Discutând cu Dacian (The Storyalist), ne-a venit ideea unei campanii diferite, pe care am discutat-o cu Roxana (de la Environ) și așa s-a născut DEEEstul, un proiect special.

ELLE: Care este mesajul principal al campaniei DEEEstul!? Ce anume te-a atras la el și de ce crezi că e relevant acum, când oamenii par să nu aibă resurse de atenție decât pentru criza de sănătate pe care o traversează întreaga lume?

A.M.B.: DEEEstul este o campanie care își propune să tragă un semnal de alarmă cu privire la felul în care ne comportăm, fără să ne pese de consecințele gesturilor noastre. La micile obiceiuri cărora uneori nu le acordăm importanță, dar care afectează grav echilibrul mediului înconjurător. Este o legătură foarte puternică între deciziile pe care le facem când cumpărăm, consumăm și aruncăm și modul în care ajungem să sufocăm planeta cu deșeuri. DEEEstul! este un proiect de suflet pentru mine și cred cu atât mai mult în el în aceste momente cel puțin ciudate pe care le traversăm. Dintr-o anumită perspectivă, întreaga criză pe care o traversăm poate reprezenta un moment potrivit pentru a reflecta asupra relației dintre om și natură și a modului în care natura răspunde la acțiunile noastre nesăbuite.

ELLE: Cum te raportezi tu la reciclare și la alte practici care ar trebui să ne ajute să gestionăm poluarea, criza climatică etc.? Ce faci concret în viața ta de zi cu zi în acest scop?

A.M.B.: Deși nu este întotdeauna ușor, sunt atentă în primul rând la risipă: încerc să arunc cât mai puțin, să donez lucrurile pe care nu le mai folosesc și să evit consumul de energie inutil: să nu las apa să curgă, să sting lumina când părăsesc o încăpere, mici gesturi. Nu în ultimul rând, faptul că am locuit mulți ani în afara țării m-a ajutat să deprind obiceiul colectării selective corecte a deșeurilor.

ELLE: Ce o înveți pe fiica ta despre reciclare și, în general, un comportament responsabil față de mediu?

A.M.B.: Copiii învață cel mai bine prin puterea exemplului, așa că eu cred că mai important decât ceea ce îi spun este ce vede la mine și sunt exact lucrurile despre care îți spuneam mai devreme. Eu cred că așa cum avem grijă de noi, de copiii noștri, ar trebui să avem grijă și de natură. Asemenea unei flori îngrijite, cu care se comunică și i se acordă atenție, crește armonios, și planeta ar merita un comportament mai atent și mai generos din partea noastră și sunt convinsă că și răspunsurile acesteia ar fi mai frumoase decât cele prin care a început în ultimii ani să reacționeze. Asta este ceea încerc să îi transmit Anei. În plus, un astfel de comportament responsabil are și beneficii financiare: faci economii.

ELLE: Campania DEEEstul! pune accentul pe responsabilitatea individuală în ceea ce privește reciclarea, în vreme ce se știe că problema majoră când vine vorba despre reciclare ține de refuzul companiilor de a pune în aplicare practici mai sustenabile, dar și de lipsa de inițiativă a autorităților în ceea ce privește implementarea unor programe mai stricte. Crezi că acțiunile individuale pot să aibă impact, în aceste condiții?

A.M.B.: Lipsurile acestui sistem sunt multe, fără doar și poate. Dar schimbările mari încep cu pași mici, mărunți, făcuți constant, zilnic, de fiecare dintre noi. Nu mai putem sta să aratăm doar cu degetul spre vinovați, ci trebuie să privim și către noi înșine. Un popor educat, civilizat, care își cunoaște și respectă în egală măsură drepturile și responsabilitățile, poate constitui un vector de presiune asupra autorităților.

ELLE: Ai lucrat mult în modă, de ceva timp lucrezi în paralel și ca actriță – tratezi în mod diferit o astfel de campanie față de una cu scop comercial, să zicem? Dacă da, cum anume?

A.M.B.: Eu mă implic doar în proiectele în care cred cu adevărat, iar proiectul DEEEstul este un proiect de suflet și sunt foarte mândră de el. Cred cu tărie că, atunci când îți pasă, când pui suflet în ceea ce faci, acest lucru se vede, oamenii simt și răspund pe măsură.

ELLE: Este aceasta prima ta colaborare cu Asociația Environ? Cum ai ajuns să lucrezi împreună cu ei?

A.M.B.: I-am susținut într-o campanie pe care au organizat-o în perioada de lockdown, prin care pentru fiecare kilogram de deșeuri electrice colectat donau o sumă către Salvați Copiii pentru dotarea spitalelor din linia întâi împotriva Covid-19. Deeestul este, însă, primul proiect pe care îl facem împreună, dar cu siguranță nu ultimul. Deja mai avem o idee în plan pentru anul viitor și sunt entuziasmată, pentru că e ceva ce nu s-a mai făcut în Romania, la fel ca și DEEEstul.

ELLE: Cum a decurs ședința foto – înțeleg că a avut loc în puncte Remat de lângă București și în preajma unui lac din Constanța?

A.M.B.: Am lucrat în total vreo patru zile la realizarea acestor fotografii și totul a decurs perfect. Noi aveam deja în minte cum ar trebui să iasă fotografiile și ne-am organizat foarte bine. O parte din fotografii sunt realizate în centrele de reciclare și vizita acolo a fost în sine o experiență, să vezi munți de deșeuri efectiv și modul în care se transformă odată ajunse acolo. Cealaltă serie de fotografii a fost realizată lângă lacul Nuntași, un lac care a secat în proporție de 90% din cauza unei perioade extrem de secetoase. Ni s-a părut un loc atât de potrivit pentru o campanie de mediu.

ELLE: Ai lucrat cu The Storyalist pentru această campanie – ați mai colaborat pentru un proiect anul trecut, din ce știu eu. Cum a funcționat munca voastră împreună de data aceasta?

A.M.B.: Colaborez cu Dacian de câțiva ani și ca de obicei proiectul s-a derulat cu ușurintă, natural. Facem o echipă foarte bună de câte ori lucrăm împreună. Nici nu trebuie să vorbim foarte mult. Fiecare își știe treaba lui. Și anul trecut am lucrat împreună la un proiect foarte drag mie: „The Lost Angel”.

ELLE: Care este ideea principală cu care vrei să rămână cei care văd campania, fie pe internet, fie în piața Teatrului Odeon, unde se afle expuse imaginile?

A.M.B.: Îmi doresc foarte mult ca cei care văd campania să privească un pic mai în profunzime imaginile, să se lase pătrunși de povestea pe care am încercat să o spunem, poate chiar să mediteze la mesajele care însoțesc fotografiile. Este un proiect pe care trebuie să îl vezi în liniște, să te oprești din graba zilnică, să zăbovești un pic și să te întrebi: dacă planeta mi-ar vorbi, oare ce mi-ar spune?

Foto: Asociația Environ, The Storyalist

