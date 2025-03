ELLE a încercat... gama Pantene Molecular Repair

Pantene – brandul numărul 1 în îngrijirea părului la nivel mondial

*Conform calculelor P&G bazate pe informațiile Nielsen privind vânzările din ianuarie 2023 – decembrie 2023 (20 de piețe)

*8 din 10 femei sunt de acord că Pantene este la fel de eficient ca un tratament de bonding la salon. Studiu realizat pe 81 de femei care au folosit șampon și mască timp de două săptămâni în decembrie 2024.*

Orice femeie își dorește părul sănătos și lipsit de deteriorare! Chiar și prietenele mele, care ar putea fi modele pentru reclame la șampon, au avut momente în care părul lor nu coopera, era uscat, fragil sau nu arăta cum și-ar fi dorit. În cazul meu, nu aș vorbi despre momente, ci despre o stare constantă. Nici măcar nu sunt surprinsă sau nevinovată, având în vedere că în ultimii 15 ani am experimentat toate culorile, am folosit zilnic instrumente de styling și mi-am decolorat părul și de două ori într-o lună. Oricât de bună ar fi fost moștenirea mea genetică, aceste obiceiuri nocive și-au pus amprenta asupra părului meu, care a devenit tern, deteriorat și a început să se rupă și să cadă îngrijorător de mult.

Surprinzător, faptul că am renunțat la decolorări nu a ajutat. Chiar dacă, vizual, părea că situația s-a ameliorat, firul a rămas la fel de fragil. Iar dacă am învățat ceva de la hairstiliștii cu care am vorbit de-a lungul timpului, acel lucru este că, pentru a-ți repara părul, ai nevoie de mai mult decât o schimbare de culoare. Așa că am început să folosesc mai rar instrumentele de styling, să tund regulat vârfurile deteriorate și să aleg produse de îngrijire special concepute pentru părul degradat. Dacă primele două aspecte sunt reguli fundamentale, trebuie să-ți povestesc despre al treilea pas, care mi-a schimbat complet aspectul părului în câteva săptămâni.

Fă cunoștință cu Pantene Molecular Repair! Înainte de toate, trebuie să-ți spun că nu aveam așteptări prea mari de la această gamă. Am încercat atâtea produse de-a lungul timpului, de la mass-market și high-end, încât îmi pierdusem speranța că voi găsi ceva care să facă o diferență reală. Dar ce aveam de pierdut? Am decis să fac lucrurile ca la carte și să folosesc toate cele patru produse – șamponul, balsamul, masca și tratamentul – pentru a oferi o șansă reală gamei și a vedea dacă oferă rezultatele promise.

Șamponul a fost prima surpriză. Dincolo de aroma plăcută, am observat imediat cât de bine curăță părul fără să-l usuce sau agreseze. De obicei, produsele de curățare îmi lăsau părul foarte uscat, dar șamponul mi-a oferit o senzație de prospețime și un păr moale, chiar și înainte de aplicarea balsamului. Iar ăsta este, de fapt, marele plus al produsului: îndepărtează impuritățile și reziduurile, dar, în același timp, ajută la repararea structurii interne a părului.

După ce mi-am șamponat părul de două ori, am aplicat balsamul Molecular Repair pe părul tapotat cu un prosop. L-am lăsat să acționeze câteva minute, apoi l-am clătit cu apă din abundență. Chiar de la prima utilizare, părul era mai ușor de pieptănat și coafat. Nu sunt o mare fană a balsamurilor, dar acesta mi-a oferit hidratarea de care aveam nevoie, fără să-mi încarce părul. Cel mai mare avantaj, însă, a fost faptul că l-am putut folosi și ca leave-in, pentru un plus de hidratare pe parcursul zilei.

Dar masca și tratamentul sunt produsele mele preferate. Chiar au făcut minuni pentru părul meu, care a trecut prin multiple ședințe de vopsire și coafare. Și există și o explicație: gama este rezultatul a șapte ani de cercetare și acționează la nivel molecular pentru a obține o regenerare a părului de până la 100%. Cu alte cuvinte, în timp ce unele produse oferă doar soluții temporare, acoperind firul de păr cu un strat artificial de strălucire, gama Molecular Repair regenerează părul la nivel molecular, redându-i forța și strălucirea.

Fără să intru în detalii, secretul constă în cele 5000 de perle nutritive Pro-V – perle solubile, pline de milioane de molecule bogate în nutrienți, care țintesc și reconstruiesc legăturile rupte ale firului de păr. Cu ajutorul lor, masca (dar și celelalte produse) contribuie la refacerea părului, redându-i elasticitatea și strălucirea naturală. În plus, protejează cuticula, prevenind deshidratarea și ruperea. Rezultatul? Un păr strălucitor, revitalizat și cu un aspect sănătos.

În ceea ce privește tratamentul, gândește-te la el ca la un shot de espresso. Are nevoie de doar câteva minute ca să-și facă efectul: 180 de secunde repară daunele făcute în ani întregi. Formula puternică și concentrată, ce conține peste 5000 de perle nutritive Pro-V, acționează la nivel molecular, regenerând structura internă a firului de păr și reparând legăturile de keratină afectate.

Bref, în doar câteva săptămâni, vârfurile nu mai erau la fel de deteriorate, părul meu nu mai avea un aspect tern și uscat și, cel mai important, și-a recăpătat buclele naturale. Și, se pare că nu sunt singura care a observat beneficiile noii game Pantene Molecular Repair. Am stat de vorbă cu câteva creatoare de conținut, care mi-au împărtășit experiența lor cu aceste produse inovatoare.

Masca ajută la repararea deteriorării cauzate de temperaturi de până la 200°C.

Sânziana Negru recunoaște că masca a reușit să facă față cu brio nevoii de hidratare a părului său, afectat de-a lungul timpului de decolorare și alte agresiuni termice. „Îmi place mult textura sa – perlele din compoziție îmi oferă senzația unui răsfăț luxos la fiecare spălare, iar după uscare, părul meu este incredibil de mătăsos și catifelat. Chiar mă bucur de o regenerare completă!', adaugă Sânziana.

Gama Pantene Molecular Repair repară daunele cauzate de 10 ani de coafare și styling.

Valeria Lungu mărturisește că încă de la prima utilizare a gamei Pantene Molecular Repair a observat o îmbunătățire semnificativă a texturii părului său. „Formula avansată a produselor reușește să repare daunele la nivel molecular, oferindu-i părului meu un plus de strălucire și o senzație de netezime. Un alt aspect remarcabil este faptul că acționează rapid, fiind ideale pentru persoanele cu un program încărcat', spune Valeria. „Pantene Molecular Repair s-a dovedit a fi soluția perfectă pentru revitalizarea părului deteriorat, oferind rezultate vizibile într-un timp scurt.'

Masca ajută la repararea a trei ani de vopsire.

Sînziana Iacob își vopsește părul într-o nuanță de blond de peste 20 de ani și recunoaște că, „de-a lungul timpului, acesta a trecut prin toate – uscăciune, fragilitate, lipsă de strălucire. Însă gama Pantene Molecular Repair a fost o adevărată revelație pentru mine. Masca cu perle reparatoare pătrunde adânc în firul de păr și îl transformă complet – din uscat și tern, în mătăsos, puternic și plin de viață. Este acel moment magic în care îți treci mâna prin păr și simți că, în sfârșit, arată exact așa cum ți-ai dorit mereu! Nu este doar o simplă mască, ci un adevărat reset pentru părul tău.'

Gama Pantene Molecular Repair inversează semnele vizibile ale deteriorării, precum ruperea, aspectul tern și uscat.

Ioana Grama mi-a împărtășit că secretul părului său sănătos și plin de volum stă într-o rutină de îngrijire atentă și complexă, pe care o ajustează constant în funcție de nevoile acestuia. „Produsele Pantene – balsamul, șamponul și serul – au fost mereu parte din rutina mea de îngrijire, iar acum sunt extrem de încântată că am introdus și masca reparatoare și regenerantă Molecular Repair. Cu 5000 de perle Pro-V, aceasta eliberează milioane de nutrienți și regenerează firul de păr la nivel molecular, oferindu-i vitalitate și rezistență.'

