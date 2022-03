Veste extraordinară pentru fanii serialului And Just Like That…

HBO Max a anunțat ieri că serialul And Just Like That… va reveni cu un al doilea sezon. Fanii vor avea ocazia să le vadă din nou pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis interpretând personajele lor celebre, a căror poveste continuă în tumultosul New York City.

„Sunt încântat și entuziasmat să spun mai multe povești despre aceste personaje vibrante și curajoase, interpretate de acești actori puternici și minunați. De fapt, toți suntem încântați”, a declarat producătorul Michael Patrick King. Cu toate acestea, King nu a dezvăluit și data lansării celui de-al doilea sezon.

Sarah Aubrey, Head of Original Content pentru HBO Max a adăugat că este „încântată de discuțiile culturale pe care aceste personaje și poveștile lor le-au stârnit” și că „de-abia aștept ca fanii să descopere ce va aduce al doilea sezon”.

Cel dintâi sezon a reușit să țină publicul cu sufletul la gură încă de la primul episod, care a dezvăluit într-un mod neașteptat că povestea de dragoste dintre Carrie și Mr.Big se termină cu moartea personajului interpretat de Chris Noth. După o ședință intensivă de sport, acesta suferă un infarct. Carrie revine acasă de la întâlnirea cu prietenele ei și îl găsește pe Mr.Big prăbușit, încă în viață, îl ia în brațe, fără a spune niciun cuvânt, iar acesta moare chiar în brațele lui Carrie.

După ce au depășit șocul ințial al decesului unuia dintre cele mai îndrăgite personaje, fanii producției au început să îi asalteze pe producători și actori cu întrebări legate de ultima scenă a lui Mr.Big, cea mai frecventă întrebare fiind: „De ce nu a sunat Carrie la 911 pentru a cere ajutorul medicilor și a-l salva pe Mr.Big?”.

Chris Noth, actorul care l-a interpretat pe Mr.Big, a fost cel care a explicat întreaga scenă, iar fanii au fost extrem de impresionați de cuvintele lui.

„Este lucrul asupra căruia eu și Michael (Michael Patrick King – producătorul serialului. n.red) am fost de acord. Amândoi am spus că acesta este un moment ca în Bonnie și Clyde, acel moment în care Bonnie și Clyde urmează să fie uciși de gloanțe”, a povestit Noth într-un interviu acordat pentru Vogue.

„Au acea privire când se uită unul la celălalt, ca Warren Beatty și Faye Dunaway. Amândoi știu că acela este sfârșitul. Știam că trebuie să fie acel moment, că nu ar fi trebuit ca eu să mor singur în baie. Trebuia să existe un ultim moment și fără cuvinte, fără un dialog siropos, doar o privire și cred că totul a fost extrem de frumos”, a mai declarat actorul. „Toate lucrurile trebuie să aibă un final și pentru Mr.Big acesta a fost sfârșitul”.

