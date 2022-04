Ținuta pe care Andreea Esca nu ar purta-o niciodată pe stradă: „Nu e normal”

Andreea Esca este considerată astăzi una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziunea din România, cu un stil care îmbină cu succes ținutele casual cu cele elegante și care i-a atras de-a lungul timpului numai aprecieri și laude.

Cunoscuta prezentatoare PRO TV a dezvăluit acum și care este ținuta pe care nu ar purta-o niciodată, făcând o comparație între stilul ei și cel al fiicei sale, Alexia Eram.

În cadrul unui eveniment la care a participat alături de mama sa, Alexia Eram a povestit că aceasta îi sugerează destul de des să poarte ținute feminine precum rochii și fuste, însă ea preferă piesele vestimentare casual, astfel că ținutele sport și treningul au devenit o parte importantă a garderobei sale.

După ce a povestit că preferă să iasă în oraș chiar și îmbrăcată sport sau în trening, Andreea Esca a avut o reacție imediată, dezvăluind astfel și o parte din preferințele sale vestimentare.

Andreea Esca și omul de afaceri Alexandre Eram s-au căsătorit în 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia. Prezentatoarea TV a făcut recent declarații sincere despre fiica ei, dar și despre viața lor de familie.

Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au vorbit în podcast-ul „Cu inima la vedere”, care este o producție Hope and Homes for Children, găzduit de jurnalista Amalia Enache, despre relația dintre cele două. Alexia, în vârstă de 20 de ani, este acum influencer și se bucură de comunitatea numeroasă pe care o are astăzi pe rețelele de socializare, însă înainte a fost implicată într-o serie de producții care au ajutat-o să își câștige notorietatea.

„Prima oară am început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii. Am mers la concert. Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri. Și după aia am făcut o pauză, pentru că aveam de învățat și la mine la școală nu aveai cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat. De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a povestit Alexia.