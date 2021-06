Alexia Eram a dezvăluit că merge la terapie: „Cred că mă ajută foarte mult”

Alexia Eram a vorbit cu sinceritate despre terapie. Fiica Andreei Esca a dezvăluit în podcastul „Seencer”, găzduit de Laura Giurcanu, faptul că ea face terapie de mai multă vreme și a povestit cât de mult a ajutat-o acest lucru.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a vorbit deschis despre momentele dificile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme. „Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară cred că am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc prin plâns. Nu mă simțeam în elementul meu. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult.”

Deși mai are și perioade mai grele, Alexia este de părere că terapia o ajută să își rezolve problemele. „Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, dar în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Nu neapărat că am ceva. Pur și simplu cred că toate chestiile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. (…) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Asta e, mă simt așa, toată lumea se mai simte așa, îmi rezolv singură problemele la terapie.”

În același podcast, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a spus că a făcut pentru prima dată terapie în urmă cu câțiva ani și consideră că nu ar trebui să ai o problemă pentru a apela la asta. „Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, am făcut din nou peste trei ani, câteva luni, iar m-am oprit și acum m-am apucat de aproape un an, de când a început pandemia. Mă ajută foarte mult. Nu trebuie să ai o problemă să faci terapie. Doar ai pe cineva acolo cu care să vorbești și în care să ai încredere. E cineva care e complet obiectiv cu sentimentele tale și cu ce ți se întâmplă și poate să-ți dea nu neapărat sfaturi, dar niște întrebări la care să răspunzi și să-ți dai seama ce faci ca să-ți rezolvi aceste probleme”, a declarat Alexia Eram în podcastul „Seencer.”

Foto: Instagram

