Teo Trandafir, confesiuni despre fiica ei, Maia: „Dacă vede bullying nu stă și se uită”

Teo Trandafir și fiica ei au o relație foarte deschisă. Prezentatoarea TV vorbește de fiecare dată când are ocazia cu emoție despre Maia, în vârstă de aproape 18 ani.

În cadrul unui interviu pentru EGO.ro, Teo Trandafir a făcut declarații emoționante despre fiica ei. Deși prezentatoarea TV se află de foarte mulți ani în lumina reflectoarelor, prezentând mutiple emisiuni, Maia nu a profitat niciodată de pe urma notorietății mamei sale.

Prezentatoarea emisiunii „Teo Show” de la Kanal D a ținut să facă și o serie de confesiuni cu privire la fiica ei. Teo Trandafir a mărturisit că Maia este o persoană curajoasă și nu rămâne indiferentă atunci când cei din jur întâmpină momente grele.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin. Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție”, a declarat Teo Trandafir pentru EGO.ro.