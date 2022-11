Suri Cruise, apariție inedită în timpul unei întâlniri în New York. Cum a fost surprinsă fiica lui Tom Cruise

Suri Cruise, în vârstă de 16 ani, a arătat superb în timp ce ieșea cu prietenii ei în Big Apple, luni, pe 21 noiembrie. Fiica lui Katie Holmes și a lui Tom Cruise a atras atenția prin frumusețea naturală și outfit-ul casual și cool.

Suri Cruise, apariție superbă în New York

Fiica lui Katie Holmes, în vârstă de 43 de ani, și Tom Cruise, în vârstă de 60 de ani, a avut grijă să se îmbrace foarte bine în timpul unei plimbări cu prietenii ei pe străzile din New York. Deși Suri a păstrat un look casual și un aer relaxat, tânăra adolescentă a fost imediat recunoscută. Ținuta confortabilă-chic i se potrivește de minune și pare a fi scoasă direct din dulapul mamei sale fashioniste, în timp ce zâmbetul larg îi seamănă perfect tatălui ei.

Foto: Profimedia

Suri Cruise a echilibrat stilul și confortul într-o jachetă verde măsliniu și blugi albaștri drepți. În ceea ce privește accesoriile, a optat pentru mănuși de piele roșu închis și un fular roz în carouri, foarte gros. Adidașii Converse albi au completat perfect look-ul adolescentei.

De asemenea, Suri Cruise și-a păstrat părul desprins, pe spate, într-o coafură simplă și relaxată, având o coroniță pe cap. Fiica lui Tom Cruise a părut că se simte în largul ei alături de prietenii săi, fiind surprinsă în timp ce râdea și stătea de vorbă cu aceștia.

Foto: Profimedia

Adolescenta a înregistrat o piesă pentru filmul regizat de mama ei

Recent, Katie Holmes a dezvăluit că fiica sa are o pasiune pentru muzică, descoperind talentele de căntăreață ale adolescentei. Ba mai mult, actrița a povestit că a apelat la fiica sa pentru a înregistra un cover al piesei „Blue Moon” pentru Alone Together, o comedie romantică inspirată de pandemia de COVID-19, pe care Katie Holmes a scris-o și regizat-o și în care a și jucat.

„Întotdeauna îmi doresc cel mai înalt nivel de talent, așa că am rugat-o pe ea. Este foarte, foarte talentată. A spus că o va face și a înregistrat-o, iar eu am lăsat-o să-și facă treaba.”, a spus Katie Holmes pentru Yahoo Entertainment.

Foto: Arhiva ELLE

