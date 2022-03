Tudor Chirilă, despre drama unei refugiate din Ucraina: „Ce sens poate să mai aibă viața pe drumuri la 93 de ani?”

Tudor Chirilă este unul dintre artiștii români care s-au implicat în acțiunile pentru ajutorul refugiaților ucraineni. Artistul a participat la concertul caritabil We are One pentru a strânge donații care merg către victimele războiului din Ucraina .

Tudor Chirilă, despre drama unei refugiate din Ucraina

Recent, Tudor Chirilă a mărturisit că s-a întâlnit cu o refugiată ucraineană, la cafeneaua de lângă sala de repetiții a trupei Vama. Aceasta i-a povestit drama prin care trece și cum a fost nevoită să fugă din țară pentru a se salva. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, artistul a vorbit despre povestea ei de viață, fiind copleșit de emoții.

„Casa noastră nu a fost încă bombardată, dar a fost jefuită de soldații ruși înfometați. Armata rusă era pregătită cu resurse doar pentru un blietzkrieg. A venit împreună cu bunica ei de 93 de ani care în ultimele zile pare să piardă contactul cu realitatea, mama ei și doi căței. Încearcă să ajungă în Germania, dar problema e că bunica nu are pașaport. Ea nu părăsea Kievul în mod normal, așa că nu avea nevoie decât de buletin. Au luat bilet pentru trenul de Viena, sâmbătă, fără să știe dacă grănicerii din Ungaria o vor lăsa pe bunică să intre în țară fără pașaport. Mi-a spus zâmbind că cel mai ușor a mers cu cățeii care au deja acte românești și pot călători ok în UE”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Femeia se teme pentru soarta ei și a bunicii sale

Tudor Chirilă a sfătuit-o pe aceasta să încerce să găsească cazare în apropiere de graniță. De asemenea, femeia i-a spus că are rude în Germania care pot avea grijă de bunică, însă îi este teamă că nu va fi lăsată să intre în țară fără un pașaport. Nepoata femeii i-a povestit artistului că teama războiului pare să își fi pus amprenta asupra sănătății mintale a bătrânei.

Revoltat de cele auzite, Tudor Chirilă a scris că este posibil ca femeia, în vârstă de 93 de ani, să nu mai vadă Kievul niciodată și nu poate concepe cum este să fii pe drumuri la această vârstă.

„M-am întrebat dacă bunica și-a pus problema că poate n-o să mai vadă Kievul niciodată. Și dacă nu cumva rătăcirea ei din ultimele zile nu e o formă de protecție. Ce sens poate să mai aibă viața pe drumuri la 93 de ani? Ce demnitate îți mai poate oferi o asemenea viață, chiar dacă lângă tine sunt fiica și nepoata ta? Cum e să pleci din locul unde te-ai pregătit să mori?”, a mai spus actorul.

