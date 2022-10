Simona Halep, dezvăluiri după divorțul de Toni Iuruc: „Îmi spuneam că nu sunt suficient de bună”

Simona Halep a trecut printr-o perioadă agitată. Sportiva și-a anunțat retragerea din acest sezon, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală, dar și printr-un divorț mediatizat. Jucătoarea de tenis a oferit primele declarații după ce s-a oficializat separarea de Toni Iuruc .

În cadrul unui interviu video postat de Top Court pe Twitter, Simona Halep a declarat că a avut multe momente în care a fost foarte dură cu ea însăși. Ba mai mult, sportiva credea că nu este suficient de bună pe teren și era negativistă atunci când pierdea o minge ușoară.

Cu toate acestea, sportiva a învățat pe parcurs să nu se mai judece singură pentru că altfel nu ar ajunge la performanța pe care și-o dorește. Schimbând atitudinea, succesul a venit pentru Simona Halep și le-a oferit urmăritorilor săi un sfat prețios.

„Sfatul meu pentru toată lumea este: nu te judeca pentru că dacă te judeci nu poți performa la maximul capacității tale. Îmi spuneam că nu sunt suficient de bună, că pot pierde forte ușor în fața adversarei dacă joc în felul acesta – credeam că joc prost. Nu contează cât de mult muncesc, nu voi obține niciodată ceea ce-mi doresc, precum titlurile mari. Eram negativistă, adică pe teren îmi spuneam că sunt o proastă când pierdeam o minge ușoară. Era dificil la vremea respectivă și cred că dacă-ți vorbești și te tratezi în acest fel, fiecare moment din viața ta este greu. Așa că am schimbat atitudinea, am devenit mult mai relaxată și mult mai blândă cu mine”, a transmis Simona Halep.

Be your own advantage.

Power through your next match with positive self talk. Enroll in @Simona_Halep‘s class and learn the key to controlling the court. 🔑 pic.twitter.com/NOHtk7CxIM

