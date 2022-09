Ipostaza inedită în care a apărut Simona Halep pe social media: „Sunt îndrăgostită”

Simona Halep s-a confruntat cu câteva schimbări majore în ultima perioadă. După ce a divorțat de Toni Iuruc la notar, sportiva a anunțat că în 2022 nu va mai juca în niciun turneu de tenis. Cu toate acestea, campioana a fost surprinsă într-o ipostază inedită pe rețelele de socializare.

Sportiva a împlinit 31 de ani și a sărbătorit alături de cei dragi. Ba mai mult, a fost răsfățată de ziua ei de naștere. Simona Halep s-a fotografiat la volanul unei mașini de lux și a postat imaginea pe Instagram, zâmbetul larg fiind dovada că este extrem de încântată de autovehicul.

Simona Halep a declarat pe rețelele de socializare că este absolut îndrăgostită de noua mașină roșie. Cu ocazia împlinirii vârstei de 31 de ani și după un an dificil, sportiva s-a bucurat de surpriză.

De asemenea, Simona Halep s-a răsfățat de ziua ei de naștere la un salon de înfrumusețare. Sportiva s-a fotografiat alături de hairstylistul Sorin Stratulat, care a avut grijă ca ea să fie superbă în această zi. Imaginile cu look-ul ei au fost apreciate de internauții care i-au transmis cele mai frumoase complimente.

Cu ceva timp înainte, Simona Halep a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas . Jucătoarea de tenis a postat o imagine pe rețelele de socializare după operație și a oferit mai multe detalii despre decizia pe care a luat-o împreună cu medicii.

„Având probleme cu respirația deja de mulți ani și agravându-se cu timpul, am decis să urmez sfatul medicilor mei și să fac operația necesară. Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, deoarece tenisul a fost întotdeauna o prioritate în viața mea. Dar am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea de estetică, pe care mi-am dorit-o de mult timp, deoarece nu-mi plăcea deloc nasul meu. Așa că am făcut, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă pot înțelege.”