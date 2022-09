Simona Halep a împlinit 31 de ani. Cum a fost surprinsă sportiva de ziua ei de naștere

Simona Halep a împlinit 31 de ani pe 27 septembrie. Sportiva a primit de ziua ei de naștere o mulțime de mesaje speciale.

În ziua în care Simona Halep a împlinit 31 de ani, sportiva a avut parte de un răsfăț la un salon de înfrumusețare. Campioana s-a fotografiat alături de Sorin Stratulat, hairstylist la salonul Beauty District și ambasador Redken, cel care se ocupă de multă vreme de schimbările de look ale jucătoarei de tenis și care i-a dăruit acesteia un buchet superb de flori cu ocazia aniversării.

Simona Halep a împărtășit cu urmăritorii ei imagini cu buchetele de flori pe care le-a primit de ziua ei de naștere. De asemenea, sportiva a fost surprinsă într-o fotografie în timp ce se pregătea să sufle în lumânări.

Simona Halep și fostul ei partener, Toni Iuruc, au decis de comun acord să se despartă, iar anunțul a surprins pe toată lumea, mai ales că s-au căsătorit civil în urmă cu aproape un an. Cei doi au divorțat la notar pe 8 septembrie, iar cununia lor religioasă era programată a avea loc pe 13 noiembrie.

Simona Halep a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Sportiva a făcut mărturisiri prin intermediul unei postări publicate pe Instagram despre decizia de a face o operație la nas. Jucătoarea de tenis se confrunta cu probleme cu respirația, așa că a apelat la ajutorul medicilor. Cu ocazia asta, a făcut și o intervenție estetică la nivelul nasului.

„Având probleme cu respirația deja de mulți ani și agravându-se cu timpul, am decis să urmez sfatul medicilor mei și să fac operația necesară. Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, deoarece tenisul a fost întotdeauna o prioritate în viața mea. Dar am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea de estetică, pe care mi-am dorit-o de mult timp, deoarece nu-mi plăcea deloc nasul meu. Așa că am făcut, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă pot înțelege.”