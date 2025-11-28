Meghan Markle o „copiază” din nou pe Pamela Anderson? Ce detaliu a dus la comparația între ele

Meghan Markle abordează numeroase teme în noul ei material pentru Harper’s Bazaar, însă cea mai prezentă este dorința ei de autenticitate. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, „își construiește o viață și o carieră care să se simtă cu adevărat autentice pentru ea”, notează autoarea Kaitlyn Greenidge în articolul de copertă.

Meghan Markle, comparată cu Pamela Anderson

În interviu, Meghan Markle afirmă că „nu există așa ceva ca perfecțiunea”, că are o aversiune față de lucrurile care „par prea studiate” și că respinge „judecata exterioară” în favoarea „autenticității”. Această filosofie explică și alegerea ei de a apărea complet naturală în pictorial: în fotografia alb-negru de copertă, Meghan Markle poartă foarte puțin sau deloc machiaj. Totuși, lookul ei minimalist a reaprins comparațiile cu Pamela Anderson.

„Ar trebui să fie un fel de moment iconic precum cel în care Pamela Anderson a apărut fără machiaj?”, a comentat cineva pe X/Twitter. „Mă tem că nu se va termina bine pentru Meghan.”

A trecut mai bine de doi ani de când Pamela Anderson, acum în vârstă de 58 de ani, a apărut fără machiaj la Paris Fashion Week, moment după care actrița Jamie Lee Curtis a declarat că „revoluția frumuseții naturale a început oficial”.

Acum pare că Meghan Markle susține aceeași direcție, dar alegerea acestui aspect simplu pentru prima ei copertă din ultimii șapte ani i-a făcut pe unii să se întrebe dacă nu este, de fapt, o nouă referință subtilă la Pamela. Primele comparații au apărut în martie, când Meghan a lansat trailerul pentru emisiunea ei culinară de pe Netflix, With Love.

Curând, mai mulți internauți au observat că teaser-ul Ducesei semăna cu o „copie fidelă” a programului de lifestyle lansat de Pamela Anderson cu șase luni înainte. Unii fani au remarcat că ambele emisiuni au estetici similare, ținute apropiate și chiar titluri asemănătoare, show-ul Pamelei se numește Cooking with Love.

Fanii, împărțiți în două tabere

Alții au apărat-o pe Meghan Markle, spunând că datele de lansare și ritmurile de producție fac ca orice asemănare să fie o coincidență, nu o intenție, lucru confirmat, indirect, și de Pamela Anderson, care a respins comparațiile. Ambele trailere încep cu gazdele care se plimbă prin grădină și admiră recolta, înainte de a invita bucătari și prieteni în bucătărie pentru a găti împreună.

Și limbajul descriptiv al ambelor emisiuni este similar, iar mesajele lui Meghan despre autenticitate seamănă cu declarațiile Pamelei despre acceptarea de sine. Dacă Pamela vorbea despre „acceptarea propriei persoane” și despre eliberarea de presiunea standardelor hollywoodiene, Meghan declara: „Momentul în care începi să iei decizii personale bazându-te pe judecata celorlalți este momentul în care îți pierzi autenticitatea.”

Dacă Pamela Anderson mărturisea că s-a săturat să „joace roluri în viața personală”, profilul lui Meghan menționează „ani în care alții au încercat să o încadreze în propriile lor narațiuni”, interpretare văzută de mulți ca o critică subtilă la adresa Familiei Regale.

Unii fani au concluzionat că imaginea minimalistă de pe copertă, Meghan Markle stând pe un taburet și purtând un costum Dior negru, cu decolteu profund, sugerează că Ducesa se află în „era Pamela Anderson”.

Un comentariu de pe X spune: „Cred că Meghan Markle a încercat să fie Pamela Anderson de data asta?!” Altul a criticat coperta astfel: „Poate a vrut să pară vulnerabilă sau să adopte lookul fără machiaj, imitând-o din nou pe Pamela Anderson. Oferă, însă, impresia greșită.” Un alt observator a remarcat că și la Paris Fashion Week, când Meghan a participat la prezentarea Balenciaga, a ales un machiaj minimal, similar cu lookul Pamelei din 2023. „Tocmai mi-am dat seama că lookul lui Meghan de la show-ul de modă din Paris copia minimalismul ‘glow’-ului Pamelei Anderson”, a scris acesta.

