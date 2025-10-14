Kylie Jenner s-a întors la brand-ul propriu, însoțită de o noua controversă legată de alter ego-ul ei, King Kylie

Kylie Jenner a sărbătorit aniversarea de 10 ani ai brand-ului ei Kylie Cosmetics în stil mare. Aceasta a filmat un videoclip, pe care l-a postat recent pe Instagram, mimând arestul ei. Îmbrăcată într-o ținută îndrăzneață, constând în micro-pantaloni din piele alături de o bustieră din același material, dresuri negre transparente asortate cu o pereche de pantofi stiletto negri, și pentru a întruchipa personajul King Kylie pâna la capăt, a ales sa „accesorizeze” ținută cu lanțuri in jurul șoldurilor care mergeau perfect cu cătușele purtate pe mâini.

Videoclipul începe cu o defilare în slow-motion făcută de Kylie Jenner pe holurile a ceea ce pare a fi un penitenciar, alături de doi ofițeri de poliție. Apariția este una foarte glamour, atipică unei arestări clasice. Astfel, ridiculizând seriozitatea și gravitatea unei asemenea acțiuni, Kylie Jenner a dat dovadă de lipsă de respect și empatie pentru oamenii care chiar trec prin astfel de experiențe. Spre final se aud șoaptele unei femei pronunțând cuvintele „King Kylie. Tomorrow”, acompaniate de varianta text a frazei într-o dimensiune de impact. Videoclipul se încheie cu un Snapchat QR Code al contului King Kylie, făcând referire la perioadă rebelă din cariera vedetei, din 2015, în care aceasta a fondat Kylie Cosmetics.

Cineva a speculat faptul că Jenner ar fi „încercat să recreeze aceeași controversă prin care a trecut sora ei Kendall (Jenner, n.red.) cu reclama Pepsi fără sunete???” (relatează publicația Page Six făcând referire la o campanie realizată de sora vedetei în timpul protestelor Black Lives Matter, n.red.) văzând impactul uriaș și reacțiile numeroase, și astfel transformându-l într-o strategie de marketing, creată utilizând subiecte delicate. Un utilizator Reddit a făcut referire la noua mișcare populară împotriva așa-numitelor Ice Raids din Statele Unite, adică măsuri excesive luate de către stat împotriva imigranților, care sunt deseori arestați ilegal și deportați.

Utilizatorul a spus: „Țara e în clocot, cetățenii sunt târâți de așa-ziși polițiști care își doresc insigne, iar Kylie Jenner face o ședință foto încătușată, în pantaloni scurți, pentru a promova COSMETICE. Asta nu e satiră; e putregai american.”, a mai relatat Page Six. Conform aceleiași surse, o altă persoană a spus „lol, ca și cum ar putea înțelege vreodată prin ce trec oamenii pe care îi imită. Este incredibil de dezgustător și nici nu m-am gândit cât de deconectată era până nu am citit titlul postării tale.”

Alți comentatori au făcut conexiunea între protestul ce a avut loc în SUA pe 14 iunie 2025, numit de participanți No Kings Day, cunoscut și pe plan internațional sub numele „Fără dictatori” sau „Fără tirani”. În America, acesta protest militează împotriva autorității excesive pe care și-a arogat-o președintele Donald Trump, ignorând atribuțiile pe care i le oferă Constituția.

Page Six a oferit încă un citat ca exemplu al opiniei publice pe subiect, la vederea videoclipului postat de Kylie: „Mai găsește cineva ciudat faptul că au existat proteste ‘Fără regi’ în toată țara, iar ea lansează o ședință foto numită King Kylie cu imaginile asociate menționate de OP (autorul original al postării, n.red.)?”. Referirea este la posterul reprezentativ protestelor No Kings Day, ce ilustrează o coroană tăiată de un X, asociere făcută din prisma rolului coroanei, simbol al regalității și al puterii. Ulterior, Kylie Jenner a făcut o nouă postare, în continuarea videoclipului de promovare, purtând o coroană, mulțumind susținătorilor ei pentru suportul oferit de-a lungul celor 10 ani de Kylie Cosmetics.

Text de Serena Estera Bebi

Foto: Instagram

