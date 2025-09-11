Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”

Kendall Jenner își dorește să renunțe la modeling pentru a se dedica pasiunii sale pentru designul de interior.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”

Kendall Jenner, în vârstă de 29 de ani, a dezvăluit pentru Vogue că intenționează să se retragă din lumina reflectoarelor și să renunțe la cariera sa de model, pentru a se dedica designului de interior.

„O să mă opresc din tot și o să mă ocup doar de design de locuințe. Nu glumesc”, a declarat ea într-un interviu alături de prietena și colega sa de podium, Gigi Hadid.

„Îmi iubesc casa din Los Angeles, dar îmi place foarte mult și viața simplă. Îmi place să mă trezesc în fiecare dimineață și să-mi pun un costum de baie sau pantaloni de trening, fără machiaj, și să fiu liberă să fac ce vreau în ziua aceea. Mă gândesc mult la viitor, dar încerc să nu planific prea mult pentru că, după cum știți, sunt o persoană care planifică”, a mai spus Kendall Jenner

Crescută în atenția publicului încă de la 11 ani, odată cu debutul în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner a mărturisit că aparițiile televizate nu au fost niciodată „cea mai mare plăcere a ei.”

Kendall Jenner a explicat că este o persoană care iubește să stea acasă și că îi place „să se simtă normală” în zilele în care nu defilează pentru brand-uri de lux.

„Îmi place să merg la concursurile ecvestre îmbrăcată exact ca toată lumea, cu casca pe cap, ochelarii de soare și uniforma mea, iar apoi să pot concura sub un nume complet diferit”, a spus supermodelul.

Kendall Jenner și-a construit rapid o carieră internațională, devenind unul dintre cele mai bine plătite modele din lume. Într-o apariție recentă la podcastul „Anything Goes' al Emmei Chamberlain, ea și-a amintit perioada adolescenței, când faima familiei era în ascensiune.

„Mergeam la școală. Am mers la școală atât timp cât am putut. În clasele a XI-a și a XII-a am făcut școala de acasă. Așa că, deși aveam un reality show, mergeam toată ziua la o școală normală și aveam prietenii noștri de dinainte ca emisiunea să înceapă”, a explicat Jenner, adăugând că, deși „nu a fost mereu ușor”, experiența a făcut ca lucrurile să pară „cumva normale.”

„Per total, sunt foarte recunoscătoare, pentru că cred că putea fi mult mai rău. Cred că eu și Kylie am avut parte de foarte multă stabilitate, multă dragoste și un sistem de sprijin grozav, precum și prieteni extraordinari. Există și partea aceea pentru care suntem recunoscătoare, faptul că am avut frați mai mari pe care i-am văzut cum trec prin diferite experiențe înaintea noastră și care ne-au ghidat într-un fel.”

În urmă cu câțiva ani, în clipul de prezentare al show-ului Keeping Up With the Kardashians, modelul a dezvăluit că își dorește să devină mamă.

„Îmi doresc tare mult copii. Și în curând”, a afirmat Kendall Jenner.

Fanii modelului au fost surprinși de această declarație, având în vedere că, în trecut, Kendall a mărturisit că încă nu este convinsă că își dorește să întemeieze o familie.

„În unele zile am impresia că se întâmplă, că îmi doresc copii. Dar în majoritatea zilelor îmi spun că e prea mult”, a spus Jenner, care are zece nepoți, pentru E! News.

„Este minunat pentru că am toți acești bebeluși cu care mă pot juca, iar apoi îi pot da înapoi”, a concluzionat Kendall.

Citește și:
Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios' despre un fan în vârstă de 12 ani

Foto: Hepta

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
People
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
People
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
People
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
People
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
People
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
Noi detalii surprinzătoare despre conflictele din familia regală, Meghan Markle și Prințul Harry
People
Noi detalii surprinzătoare despre conflictele din familia regală, Meghan Markle și Prințul Harry
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Mai multe din people
Cristin Cioran s-a mutat într-un alt oraș, după nașterea celui de-al doilea copil. Care a fost motivul: "Am decis să rămânem de tot"
Cristin Cioran s-a mutat într-un alt oraș, după nașterea celui de-al doilea copil. Care a fost motivul: "Am decis să rămânem de tot"
People

Cristina Cioran a decis să se mute din București.

+ Mai multe
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic: "El se aștepta ca eu să rămân în România, deși..."
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic: "El se aștepta ca eu să rămân în România, deși..."
People

Ella Vișan s-a contrazis cu Teo Costache în privința despărțirii dintre ei, după Insula Iubirii.

+ Mai multe
Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu, alături de fiica actorului
Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu, alături de fiica actorului
People

Channing Tatum și Inka Williams și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC