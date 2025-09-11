Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”

Kendall Jenner, în vârstă de 29 de ani, a dezvăluit pentru Vogue că intenționează să se retragă din lumina reflectoarelor și să renunțe la cariera sa de model, pentru a se dedica designului de interior.

„O să mă opresc din tot și o să mă ocup doar de design de locuințe. Nu glumesc”, a declarat ea într-un interviu alături de prietena și colega sa de podium, Gigi Hadid.

„Îmi iubesc casa din Los Angeles, dar îmi place foarte mult și viața simplă. Îmi place să mă trezesc în fiecare dimineață și să-mi pun un costum de baie sau pantaloni de trening, fără machiaj, și să fiu liberă să fac ce vreau în ziua aceea. Mă gândesc mult la viitor, dar încerc să nu planific prea mult pentru că, după cum știți, sunt o persoană care planifică”, a mai spus Kendall Jenner

Crescută în atenția publicului încă de la 11 ani, odată cu debutul în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner a mărturisit că aparițiile televizate nu au fost niciodată „cea mai mare plăcere a ei.”

Kendall Jenner a explicat că este o persoană care iubește să stea acasă și că îi place „să se simtă normală” în zilele în care nu defilează pentru brand-uri de lux.

„Îmi place să merg la concursurile ecvestre îmbrăcată exact ca toată lumea, cu casca pe cap, ochelarii de soare și uniforma mea, iar apoi să pot concura sub un nume complet diferit”, a spus supermodelul.

Kendall Jenner și-a construit rapid o carieră internațională, devenind unul dintre cele mai bine plătite modele din lume. Într-o apariție recentă la podcastul „Anything Goes' al Emmei Chamberlain, ea și-a amintit perioada adolescenței, când faima familiei era în ascensiune.

„Mergeam la școală. Am mers la școală atât timp cât am putut. În clasele a XI-a și a XII-a am făcut școala de acasă. Așa că, deși aveam un reality show, mergeam toată ziua la o școală normală și aveam prietenii noștri de dinainte ca emisiunea să înceapă”, a explicat Jenner, adăugând că, deși „nu a fost mereu ușor”, experiența a făcut ca lucrurile să pară „cumva normale.”

„Per total, sunt foarte recunoscătoare, pentru că cred că putea fi mult mai rău. Cred că eu și Kylie am avut parte de foarte multă stabilitate, multă dragoste și un sistem de sprijin grozav, precum și prieteni extraordinari. Există și partea aceea pentru care suntem recunoscătoare, faptul că am avut frați mai mari pe care i-am văzut cum trec prin diferite experiențe înaintea noastră și care ne-au ghidat într-un fel.”

În urmă cu câțiva ani, în clipul de prezentare al show-ului Keeping Up With the Kardashians, modelul a dezvăluit că își dorește să devină mamă.

„Îmi doresc tare mult copii. Și în curând”, a afirmat Kendall Jenner.

Fanii modelului au fost surprinși de această declarație, având în vedere că, în trecut, Kendall a mărturisit că încă nu este convinsă că își dorește să întemeieze o familie.

„În unele zile am impresia că se întâmplă, că îmi doresc copii. Dar în majoritatea zilelor îmi spun că e prea mult”, a spus Jenner, care are zece nepoți, pentru E! News.

„Este minunat pentru că am toți acești bebeluși cu care mă pot juca, iar apoi îi pot da înapoi”, a concluzionat Kendall.

Foto: Hepta

