Hugh Grant, acuzat că a fost „nepoliticos” cu Ashley Graham pe covorul roșu de la Premiile Oscar 2023

Hugh Grant este acuzat că a fost „nepoliticos” cu Ashley Graham, care i-a pus câteva întrebări actorului în cadrul unei discuții de pe covorul roșu de la gala Premiilor Oscar 2023 . Actorul a părut complet dezinteresat de întrebările adresate de vedetă, iar fanii l-au criticat pentru atitudinea dură.

Ashley Graham i-a pus actorului britanic o serie de întrebări standard, cum ar fi ce îl încântă la gala de premiere, cine își dorește să câștige și de la ce casă de modă s-a îmbrăcat pentru eveniment. Cu toate acestea, starul din Notting Hill nu ar fi putut fi mai dezinteresat de întrebări.

„Nimeni în mod special”, a răspuns Grant, în vârstă de 62 de ani, atunci când a fost întrebat dacă susținea pe cineva. Când a fost întrebat despre costumul său, actorul l-a descris ca fiind rezultatul muncii croitorului său necunoscut. În urma interviului, internauții au reacționat în mediul online și l-au acuzat că este un „nemernic.”

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don’t want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q

— Michael L (@Luevano1) March 12, 2023