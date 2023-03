Cele mai inspirate ținute pe covorul roșu la Oscar 2023

Covorul roșu la Oscar 2023 a fost plin de celebrități care au venit să își vadă munca celebrată, purtând cele mai sofisticate ținute. Dacă e un lucru de reținut anul acesta, în afară de faptul că Everything Everywhere All at Once a cules aproape toate premiile de mare calibru, atunci acesta ar fi alegerea actrițelor în special de a purta rochii albe, uneori apropiate de cele de mireasă. Dacă acesta nu este un trend pentru toate ocaziile din viața ta în care vei fi nevoită să te îmbraci formal, atunci nu știm care este.

Ca de obicei, covorul roșu la Oscar 2023 a fost locul de joacă al celor mai influenți stiliști și al celor mai căutați designeri, așa încât ținutele au fost de-a dreptul impresionante. Ca să facem dreptate câștigătoarei trofeului pentru cea mai bună actriță în rol principal, merită să spunem că Michelle Yeoh a strălucit, la propriu, într-o rochie Dior Haute Couture. În aceeași temă a nuanțelor de alb, ne-a plăcut în mod deosebit Zoe Saldana, într-o delicată rochie Fendi, ce amintește oarecum de lenjerie, și am avut parte de două ținute spectaculoase Alexander McQueen – prima, purtată de Rooney Mara, este o rochie de arhivă din colecția regretatului designer, The Girl Who Lived in a Tree. Puține actrițe pot să întrupeze perfect aerul melancolic pe care îl necesită o astfel de construcție complicată, dar diafană, iar Rooney Mara este cu siguranță perfectă în această ipostază. McQueen a purtat și Andrea Riseborough, care a arătat, și ea, spectaculos, dar în același sens nostalgic și visător.

Nici la capitolul rochii negre nu am dus lipsă de ținute care ne-au atras atenția. Jennifer Connelly, mereu o apariție memorabilă, și în mod normal îmbrăcată de bunul său prieten, Nicolas Ghesquiere, nu a făcut excepție nici de această dată. Actrița a arătat senzațional într-o rochie Louis Vuitton. Și Cate Blanchett, favorită pentru câștigarea celui de-al treilea trofeu al său, a purtat Vuitton: o spectaculoasă bluză albastră din catifea cu umeri proeminenți și o fustă neagră.

Lady Gaga, într-o rochie Atelier Versace care a apărut pe podium cu doar două zile în urmă, îmbrăcată de Gigi Hadid în prezentarea de la Los Angeles a brand-ului, a făcut senzație, iar Rihanna a arătat că este regina încoronată de pe covorul roșu la Oscar 2023, într-o ținută Alaia construită parțial din piele, o alegere îndrăzneață, dar în perfect acord cu tendința cântăreței de a-și celebra corpul cu fiecare ocazie, dar mai ales atunci când este însărcinată. O rochie specială și îndrăzneață a purtat și Jessie Buckley, care a apelat la o ținută Rodarte cu umeri largi amintind de moda anilor 80, care ar fi pus în încurcătură aproape orice fashionista. Ea, însă, a purtat cu succes rochia.

Laude pentru aparițiile lor pe covorul roșu la Oscar 2023 merită și Jannelle Monae – mai ales că ținuta sa Vera Wang s-a îndepărtat mult de stilul androgin pe care îl favorizează vedeta, dar și Hong Chau, perfectă în Prada, Andie MacDowell, care a arătat sublim în Saint Laurent, Danai Gurira, strălucind în Jason Wu, și Malala Yousafzai, strălucind la propriu într-o rochie argintie cu glugă, semnată Ralph Lauren.

Foto: Profimedia

