Love is in the air! Sau cel puțin asta ne demonstrează cele mai HOT cupluri de celebrități pe care am avut ocazia să le admirăm pe covorul roșu la Premiile Oscar 2023.

Citește și:

Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Foto: PR, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro