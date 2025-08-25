Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: „A început mult mai târziu”

Delia Salchievici trece printr-o perioadă dificilă după ce și-a făcut publică relația cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Fosta soție a lui Lino Golden spune că este copleșită de valuri de mesaje negative din partea fanilor artistului, care o acuză că și-ar fi trădat partenerul. În replică, Delia respinge ferm zvonurile și susține că, dimpotrivă, infidelitatea a venit din partea lui Lino. Mai mult, aceasta ia în calcul să-l acționeze în instanță pentru defăimare.

Delia, criticată online pentru noua relație

Într-un interviu recent, tânăra a explicat cum a început povestea ei de iubire cu Auday și a subliniat că mariajul cu Lino Golden se încheiase deja atunci când l-a cunoscut pe medic. Ea a ținut să precizeze că relația actuală nu a avut nicio legătură cu divorțul.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (n.r. să-l înșele). Vreau să spun că, până să-l cunosc pe doctorul Auday, eu am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a declarat Delia pentru spynews.ro.

Fosta soție a lui Lino a adăugat că nu a avut nicio relație paralelă și că a stat singură o perioadă după separare, înainte de a-și permite să înceapă o nouă poveste de iubire.

„Mai sunt oameni care zic că Lino m-a dus la doctorul Auday. Nu există așa ceva. M-am dus singură, prin prietena mea. Ea este cea care ne-a făcut conexiunea. Eu am stat singură, fără niciun contact cu un alt bărbat, până în momentul în care l-am cunoscut pe Auday. El a fost primul. Eu nu am avut pe nimeni, nu am înșelat niciodată, nu am jucat la două capete niciodată. Nu sunt genul acesta de femeie. Tocmai din acest motiv mă deranjează aluziile. El nu poate să ne spună nouă că nu a avut niciun fel de contact cu o altă femeie”, a precizat ea.

Deranjată de acuzațiile pe care le consideră mincinoase, Delia se gândește serios să apeleze la justiție.

„Eu, personal, știu că a avut contact cu alte femei încă din prima lună după ce noi ne-am despărțit. Spre deosebire de el, eu am ales să fiu în totalitate asumată și transparentă, pentru că despre asta este vorba în meseria pe care o practic. Oamenii au încredere totală în mine. Nu poți avea încredere totală într-un om care se ascunde. Eu am fost asumată și transparentă din toate punctele de vedere și nu o să permit nimănui să-mi strice imaginea pe care am creat-o prin propriile puteri (…). Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare, din moment ce sunt declarații mincinoase. Aș avea șanse de câștig de 100%, însă nu o să fac asta, pentru că poate putem să renunțăm la aceste afirmații pe cale amiabilă. Asta aș prefera, dar pot să acționez și legal dacă el continuă”, a mai declarat Delia.

foto: Arhiva ELLE

