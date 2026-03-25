Cum se descurcă Adela Popescu singură cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan este în Thailanda: „Trebuie să existe roluri clare”

Adela Popescu a dezvăluit cum se descurcă singură acasă cu cei trei copii, în timp ce soțul ei este plecat.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adela Popescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Adela Popescu a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online detalii din rutina zilnică, în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda pentru filmările noului sezon Insula Iubirii 2026. Vedeta a publicat un videoclip în care vorbește despre cum gestionează viața de familie în absența partenerului și despre echilibrul necesar într-o relație, mai ales când unul dintre părinți rămâne acasă cu cei trei copii ai lor.

Cum se descurcă Adela Popescu

Adela Popescu a explicat că ea și Radu Vâlcan au un moment stabilit în fiecare zi pentru a ține legătura, chiar dacă programul diferit nu le permite să vorbească dimineața.

„Tocmai am terminat de vorbit cu Radu. Cam asta e ora la care vorbim în fiecare zi. Nu vorbim când ne trezim, pentru că eu trebuie să pregătesc copiii și este haos, el știe asta (…) Una dintre discuțiile pe care le avem, de regulă, când pleacă unul și celălalt rămâne cu copiii, este că, spre surprinderea fiecăruia, se descurcă fiecare singur extraordinar de bine. Pot spune și eu același lucru, adică, eu fiind acest general al copiilor mei, chiar lucrurile sunt mult mai smooth și la plecare, și la venire, și la culcare”, a explicat vedeta.

În continuare, actrița a vorbit despre importanța stabilirii unor reguli clare în familie, pentru a evita confuziile sau tensiunile.

„E normal ca, atunci când există un singur lider, lucrurile să funcționeze. Și când copiii nu au, cum să zic, șansa să negocieze cu adultul care este mai îngăduitor pentru a rezolva o anumită problemă (…) Concluzia, din punctul meu de vedere, este următoarea: în familie trebuie să existe roluri clare. Adică: eu sunt șeful la culcare, adică eu mă ocup exclusiv, tu mă ajuți doar dacă îți cer ajutorul”, a mai spus aceasta.

Adela Popescu a oferit și un exemplu concret despre cum pot apărea frustrările în lipsa unei organizări clare între parteneri.

„În momentul în care, de exemplu, suntem la masă și unul dintre copii, dacă e unul singur, se duce să nu știu ce, pleacă, eu mă aștept ca tu te vei ridica să ai grijă de copil, iar tu te aștepți ca eu să am grijă de copil. Pe mine, în mod normal, nu m-ar deranja să am grijă de copil, dar faptul că eu mă aștept ca tu să te duci, și tu nu te duci, începe să mă enerveze. Și atunci nu mă mai enervează doar plecarea copilului de lângă masă, ci faptul că tu nu mă ajuți (…) Și atunci, lucrurile sunt clare: ‘Domne, deci uite: când mergem la cină, este responsabilitatea mea, dacă copiii umblă brambura, să mă ocup de ei'”, a mai povestit vedeta.

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda

Recent, Radu Vâlcan a creat un moment inedit, „vorbind” cu un câine întâlnit pe platoul de filmare și povestind ce i-ar fi transmis acesta despre singurătate și dorul de casă:

„Într-o pauză de filmare vorbeam cu prietenul meu din poză despre singurătate și dor de casă. Și mi-a zis așa: ‘Frățioare, trăim vremuri în care totul e mai agitat, mai apăsat, mai plin de zgomot. Și, în mod ciudat, tocmai în astfel de momente începi să vezi mai limpede ce contează cu adevărat. Orgoliile, tensiunile, micile supărări, în viață, în profesie, în tot ceea ce facem, toate astea se micșorează dintr-odată. Rămâne doar dorința simplă ca oamenii dragi să fie bine. Să existe liniște, să fim mai buni unii cu alții. Pentru că, atunci când lumea devine agitată, îți dai seama că adevărata liniște nu vine din lucruri mari, ci din prezența celor alături de care îți trăiești viața. Pace și liniște să fie! Așa mi-a zis prietenul meu despre singurătate și dor de casă'”, a scris el pe Instagram.

La doar câteva ore distanță, prezentatorul a postat și o fotografie primită de la soția sa, Adela Popescu, în care aceasta apare alături de Ilonka, bunica lui:

„Mi-a trimis Adela poza asta, a fost în vizită la mamaie Ilonka. Nu zic nimic despre dor. Este cumplit, oricum. Dar ce văd aici sunt două femei superbe. Zeci de ani între ele, dar milioane de inimi de la mine”, a comentat Radu Vâlcan.

Citește și:
Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC